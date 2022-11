Oogfonds waarschuwt voor onnodige slechtziendheid: controleer je ogen vaker

Het Oogfonds roept mensen op om hun ogen vaker te laten controleren. Op dit moment zijn meer dan 300.000 mensen in Nederland blind of slechtziend. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, waarschuwt het Oogfonds.

"Veel ouderen hebben verminderd zicht, maar hebben niet in de gaten dat dat door een ziekte komt", zegt Monique van Bijsterveld, directeur van het Oogfonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Als mensen er dan eindelijk achter komen, is er niets meer aan te doen."

In zeven van de tien gevallen is achteruitgang van de ogen te voorkomen. Het Oogfonds grijpt het 75-jarig bestaan aan om daar aandacht voor te vragen.

Schermgebruik

Ook de leefstijl van mensen heeft invloed op het zicht, zoals het eetpatroon. Bij kinderen is voornamelijk het schermgebruik van invloed. Van Bijsterveld: "Natuurlijk is het helemaal niet erg om op een telefoon of tablet te kijken, maar doe dat alsjeblieft op afstand."

In veel gevallen is slechter zicht in elke leeftijdscategorie te voorkomen. "Als je er op tijd bij bent, is er wel wat aan te doen. Mensen gaan wel twee keer per jaar naar de tandarts, maar laten niet met enige regelmaat hun ogen controleren."

Het fonds doet daarom een oproep om net zo regelmatig naar de opticien te gaan als naar de tandarts. "Als je tanden het niet meer doen, neem je een kunstgebit. Maar als je ogen het niet meer doen, is er geen oplossing. Dan gaat het licht echt uit", waarschuwt de directeur.