Wordt Van de Ven dé WK-verrassing van Oranje? 'Ik ben nu nog rustig'

Wolfsburg-verdediger Micky van de Ven over het moment dat hij hoorde dat hij bij de voorselectie van Oranje zat. - NOS

De 21-jarige Van de Ven maakt een serieuze kans om met Oranje mee te gaan naar het WK in Qatar. "Het gaat allemaal erg snel nu", erkent hij. Onbetwist basisspeler na lastig eerste jaar Nog maar anderhalf jaar geleden maakte de jonge verdediger de opzienbarende transfer vanuit de eerste divisie naar de Bundesliga. Wolfsburg betaalde 3,5 miljoen euro voor hem. Van de Ven kon ook naar Feyenoord of PSV, maar koos voor Duitsland. Daar kende hij een lastig eerste jaar. "Het is natuurlijk lastig als je van Volendam komt om in één keer alles te spelen in de Bundesliga. Ik heb toen de minuten meegepakt die ik kon meepakken en raakte daarna geblesseerd." De teller bleef hangen op 189 minuten. Dit seizoen is alles anders. Van de Ven is onder de nieuwe trainer Niko Kovač onbetwist basispeler centraal achterin. Hij mist geen minuut en maakte dinsdagavond tegen Borussia Dortmund (2-0 winst) zijn eerste goal in het shirt van Wolfsburg.

Micky van de Ven schreeuwt het uit na zijn doelpunt - AFP

Zijn goede optredens in een internationale topcompetitie zijn dus ook Van Gaal niet ontgaan. "Je hoopt er altijd op", zegt Van de Ven. "Omdat je weet dat het niet onopgemerkt blijft als je alles speelt in Duitsland. En je weet dat de voorselectie vrij groot is." Mailtje van de KNVB Toch komt het uiteindelijke moment dat je erbij zit alsnog als een verrassing, vertelt hij. "Ik stapte van het trainingsveld af en zag een foto voorbijkomen in een groepsapp. Daarna checkte ik mijn mail en toen had ik een mailtje van de KNVB." En toen? "Ja, toen was ik heel blij. Het liefst vier je zoiets meteen. Maar het was de afsluitende training voor onze wedstrijd. Met mijn hoofd zat ik ook bij die wedstrijd. Dus het was heel dubbel: ik zat in een focus én was aan het genieten."

Bekendmaking Oranje-selectie live bij NOS Komende vrijdag maakt Louis van Gaal bekend welke 26 spelers er mee naar Qatar gaan. Hij doet dat in een speciale persconferentie, die live te zien is bij de NOS. De persconferentie wordt vanaf 13.00 uur uitgezonden op NPO1 en is ook via ons Youtube-kanaal of een stream op deze website te volgen.

Een dag later staat de wedstrijd bij Bayer Leverkusen op het programma (2-2). Daar waar de backs Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker spelen. Ook al twee Jong Oranje-talenten op de lijst van Van Gaal. Van de Ven: "Ik sprak Jer en Mitch even na de wedstrijd. Je feliciteert elkaar en zegt dat het mooi zou zijn als je erbij zit. Samen is het natuurlijk nog mooier, de tijd daar op het WK doorbrengen."

Micky van der Ven in het shirt van Jong Oranje - Getty

Van de Ven heeft nog niets van Van Gaal of zijn staf gehoord. Om over zijn kansen te praten, vindt hij lastig. "Ik heb er natuurlijk nooit bijgezeten hiervoor." Botman, Struijk of Van de Ven? De Noord-Hollander is een linksbenige centrale verdediger. Nathan Aké is in het systeem met drie verdedigers de beoogd basisspeler op links. De verwachting is dat Van Gaal daarachter nog één specialist op die positie mee wil nemen naar het WK. In de voorselectie zitten drie van die talenten. Alle drie met een basisplaats in een topcompetitie. Van de Ven in Duitsland dus. Sven Botman en Pascal Struijk in Engeland, bij respectievelijk Newcastle United en Leeds United. "Een mooie concurrentiestrijd", aldus Van de Ven.

Micky van de Ven over zijn kansen op een uitverkiezing in de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal. - NOS