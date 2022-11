Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf Uden, 46.000 dieren afgemaakt

Bij een vleeskuikenbedrijf in Uden is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden alle 46.000 dieren afgemaakt.

In een cirkel van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen 82 andere pluimveebedrijven, meldt Omroep Brabant. Al die bedrijven krijgen te maken met maatregelen: zo mogen ze hun kuikens en kippen alleen nog maar via een van tevoren vastgestelde route (een corridor) naar de slachterij vervoeren.

Ook mag er in de 10-kilometerzone rondom het bedrijf niet meer worden gejaagd op eenden of in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Ook dode vogels kunnen namelijk een besmettingsbron zijn voor andere vogels, zoogdieren, en - in de bewoonde wereld - ook voor honden, katten en in zeldzame gevallen zelfs mensen.

Nieuwe variant

Op 5 oktober stelde minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels. Hij wilde daarmee voorkomen dat het toch al hoge aantal besmettingen verder toeneemt. Ook bestaat de vrees dat trekvogels een nieuwe variant van de vogelgriep kunnen meenemen, die kan overslaan op de dieren in pluimveelbedrijven.

In het Limburgse Heythuysen, op 60 kilometer afstand van Uden, werd op 20 oktober de grootste uitbraak van vogelgriep geconstateerd in Nederland tot nu toe. Daar ging het om een bedrijf met 300.000 leghennen. Ook die zijn geruimd.

Diergezondheidsfonds

Vogelgriep is sinds een jaar endemisch in Nederland. Dat wil zeggen: de ziekte gaat niet meer weg. Miljoenen dieren zijn inmiddels afgemaakt. De kosten daarvan worden gedekt door het zogeheten Diergezondheidsfonds (DGF), waaraan zowel de pluimveesector zelf als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Unie bijdragen. Om de paar jaar wordt gekeken hoeveel ieder moet bijdragen.

De kosten voor de ruimingen lopen snel op, ook omdat het gas waarmee de dieren worden gedood steeds duurder wordt. In totaal is het bedrag de afgelopen twee jaar opgelopen tot 60 miljoen euro.