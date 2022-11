Man opgepakt voor maken neppornovideo met WNL-presentator Welmoed Sijtsma

De politie heeft een man aangehouden die ervan verdacht wordt een nepseksvideo te hebben gemaakt van WNL-presentator Welmoed Sijtsma. Het Openbaar Ministerie laat aan het AD weten dat de verdachte een 38-jarige Amersfoorter is. Hij is verhoord en is inmiddels weer thuis.

Sijtsma kwam er vorig jaar achter dat er op internet een filmpje circuleerde waarop zij te zien lijkt te zijn. Het bleek om een zogenoemde deepfakepornovideo te gaan waarbij het hoofd van Sijtsma digitaal op het lichaam van een porno-actrice was gemonteerd.

De presentatrice deed aangifte en maakte een televisieserie waarin ze in de wereld van nepseksvideo's duikt. Voor de serie sprak ze met experts en ook met andere BN'ers die opdoken in deepfakes. Uiteindelijk lukte het Sijtsma om via een chat in gesprek te gaan met de maker van de seksvideo waarin zij te zien was. Het gesprek is vanavond te zien in het programma Welmoed en de sexfakes bij omroep WNL.