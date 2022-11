Zelfs Taylor Swift brengt weer muziek uit op cassettebandjes

"Alleen al het feit dat zij muziek uitbrengt op cassette, is toch geweldig?", zegt Thomas Baur. Hij is eigenaar van de enige muziekcassettefabriek in Nederland. "Dat betekent een enorme erkenning."

Blijkbaar genoeg consumenten, want de cassette - met de hoogtijdagen in de jaren 80 van de vorige eeuw - is een serieuze nichemarkt aan het worden. Van Midnights, het nieuwe album van Taylor Swift, zijn er bijvoorbeeld in Engeland al een paar duizend verkocht.

Toen Baur in 2017 De Bandjesfabriek in het Gelderse Lochem overnam en die zodoende op het nippertje redde van de ondergang, werd hij door menigeen meewarig aangekeken: "Je ziet dat de meeste mensen het nut van de cassette niet meer inzien. Maar kijk eens naar al die mensen die vinylplaten draaien of in oldtimers rijden. Die doen dat vaak niet voor het comfort of de optimale kwaliteit, maar om de beleving. Daar gaat het om."

'Terug naar de jaren 80'

Louk Boudesteijn, fervent cassetteluisteraar in de auto en zelf muzikant, weet wel waarom de muziekcassette terug is. "In de muziek en in de mode zie je natuurlijk een totale revival van de jaren 80 en 90. Kijk maar op straat, om je heen. Al die geluiden in de muziek, de kleding. De cassette hoort daar natuurlijk ook bij. Ik begin er stevig over na te denken om zelf ook eens een cassette te maken. Echt. Als je nu een vinylplaat wilt uitbrengen, is er een wachttijd van een jaar. Dat is ook een argument, hè? Het is gewoon leuk, niks meer en niks minder."

Excelsior Recordings geeft muziek uit van artiesten als Danny Vera, The Kik, Tim Knol en Spinvis. "Wij kijken welke releases leuk zijn om ook in kleine oplage uit te brengen op cassette. Om die oude muziekdrager ook weer onder de aandacht te brengen", zegt Jim Remers namens Excelsior. "De oplages zijn altijd klein hoor, 40 of 50 stuks. Spinvis hebben we ooit gedaan met 1000 exemplaren."

'Leuk hebbedingetje'

Hij denkt dat het altijd een nichemarkt zal blijven. "Het is gewoon een leuk hebbedingetje, om vooral beginnende artiesten te promoten. Zelf zit ik ook in een band en toevallig komt vrijdag onze nieuwe plaat uit. Ook op cassette. Heb je gewoon wat extra's te verkopen na je optredens."

In Lochem worden dit jaar ongeveer 35.000 muziekcassettes geproduceerd. Recent kwam er muziek uit Lochem van Danny Vera, Blaudzun en Jett Rebel. Oud werk van André Hazes en Normaal zit eraan te komen.