Dit weten we nu over uitslagen van de midterms in de VS

De nieuwe machtsverhoudingen in het Amerikaanse Congres zijn nog altijd niet bekend. Dit weten we nu van de uitkomsten van de midterms. Tussenstand: Republikeinen aan kop in Huis, nek-aan-nekrace om Senaat Afgelopen nacht zijn er ten opzichte van gisteren geen grote verschuivingen in de uitslagen geweest. De Republikeinen staan op winst in het Huis van Afgevaardigden, in de Senaat gaat het nek-aan-nek. Een definitieve uitkomst is er nog niet. Met 207 zetels gaan de Republikeinen aan kop in het Huis tegenover 184 'blauwe' zetels. De stemmen worden nog geteld voor tientallen resterende zetels. In de Senaat gaat het gelijk op. De Republikeinen staan op 49, de Democraten op 48. Een van de meest verrassende uitslagen was de overwinning van de Democraten op Republikeinen in swing state Pennsylvania.

Alle ogen gericht op Arizona, Nevada en Georgia Alles hangt nu af van de nek-aan-nekraces in swing states Arizona, Nevada en Georgia. Dit is de stand van zaken rond 07.30 uur: In Nevada is zo'n 80 procent van de stemmen geteld. De Republikeinse kandidaat ligt daar circa 2 procentpunt voor op zijn Democratische tegenstrever.

In Arizona valt de tussenstand juist in het voordeel uit van de Democratische kandidaat, voormalig astronaut Mark Kelly. Die ligt 5 procentpunt voor op zijn Republikeinse rivaal, met circa 70 procent van de stemmen geteld.

In Georgia moeten kiezers volgende maand opnieuw naar de stembus, omdat de Republikeinse noch de Democratische kandidaat de meerderheid heeft. Dat heeft te maken met een derde kandidaat, die ongeveer 2 procent van de stemmen wist te behalen.

President Biden - EPA

De reactie van Biden: goede dag voor de VS De Amerikaanse president Biden is tevreden over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen. "Vandaag was een goede dag voor de democratie, en een goede dag voor de VS", zei hij in een eerste publieke reactie op de resultaten van de midterms. Biden noemde het verlies van zetels aan de Republikeinen "pijnlijk", maar was toch te spreken over het verkiezingsresultaat. "We weten nog niet alle uitslagen. Maar terwijl de pers en de experts een gigantische rode golf voorspelden, is dat niet gebeurd." Biden verwacht begin volgend jaar te beslissen of hij zich herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn als president.

Correspondent Lucas Waagmeester: "Biden leest de verkiezingsuitslag als een overwinning voor de democratie: hij sloeg in de campagne alarm over ondermijning van de democratie door de Republikeinen. In zijn reactie nu, roemt hij de hoge opkomst en de strakke organisatie van de verkiezingen als een bewijs dat de democratie deze test heeft doorstaan. En de president ziet een overwinning voor zijn beleid. "De rode golf is er niet gekomen", zegt hij, wetend dat die overduidelijk wel in het vat zat. Er is dus zeker opluchting bij de president. Met deze uitslag is volgens hem aangetoond dat de kiezer zijn beleid niet afwijst en hij dus door kan op de ingeslagen weg. Toch zal hij voor het eerst te maken krijgen met oppositie, in het Huis en mogelijk ook in de Senaat. En dat zal een oppositie zijn die weinig zin heeft in compromissen sluiten. Hoe klein hun meerderheid ook wordt, de Republikeinen zullen gaan verstoren en waar het kan Bidens agenda blokkeren."

Afbeelding ter illustratie - Associated Press