Spitsenstrijd in De Kuip tussen Danilo en Giménez: 'Ze kunnen ook prima samen'

In de strijd om basisplaatsen bij Feyenoord is die tussen de twee spitsen misschien wel het spannendst. De Braziliaan Danilo en de Mexicaan Santiago Giménez ontlopen elkaar weinig, zowel qua statistieken als prestaties. Wat het type spel betreft, zijn de verschillen echter enorm. Wie heeft de eerste seizoenshelft de meeste indruk gemaakt? Publiekslieveling 'Santi' "Santi is misschien wel de meest populaire Mexicaanse voetballer van dit moment." Aan het woord is de Mexicaanse journalist Daniel Reyes. Hij vertelt dat het imago van Giménez, door Reyes consequent liefkozend 'Santi' genoemd, popsterachtige vormen heeft aangenomen in zijn thuisland, terwijl hij in Nederland zijn sporen nog moet verdienen. "De Mexicanen vinden hem oprecht. Hij is een lange man, zeker voor een Mexicaan, en een knappe jongen. Daarnaast zijn hij en Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers de enige Mexicaanse spitsen in Europa."

Feyenoord-SC Cambuur bij de NOS Giménez en Danilo nemen het donderdag in de eredivisie met Feyenoord op tegen SC Cambuur. De wedstrijd in Rotterdam begint om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Teletekst en NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting staat meteen na de wedstrijd online en is om 23.45 uur te zien op NPO 1.

Giménez werd geboren in Buenos Aires, op het moment dat zijn vader Christian bij Boca Juniors voetbalde. Later speelden de twee nog kort samen bij Cruz Azul. Bij de Mexicaanse topclub groeide Giménez junior uit tot publiekslieveling. "Santi sprak altijd over zijn liefde voor Cruz Azul en maakte die club in 2021 voor het eerst sinds 1997 kampioen", vertelt Reyes. "Hij kon helemaal niet meer stuk toen hij zijn aflopende contract verlengde, zodat de club nog een transfersom voor hem kon krijgen." Feyenoord betaalde die transfersom. 'Heel verschillende spelers' En dus kwam Giménez terecht in Rotterdam-Zuid, waar ook Danilo net nieuw was. Samen strijden ze tot op de dag van vandaag om één plek in het elftal. "Heel verschillende spelers", zag ook stadionspeaker en oud-Feyenoord-spits Peter Houtman. "Giménez is meer een 'kleuner' en Danilo meer een technische jongen. Giménez is door zijn harde werk wat populairder bij het publiek en kan na zijn winnende goal tegen Lazio (1-0 zege) helemaal niet meer stuk."

Santiago Giménez viert zijn treffer - ANP

Toch is een definitieve beslissing nog niet gevallen. En misschien hoeft dat ook helemaal niet, vindt Houtman. "Je hebt het ene type speler de ene keer nodig en het andere type de andere keer." "Danilo is beter in het openspelen van een hechte verdediging, met zijn techniek en individuele actie. Giménez is meer een doorzetter, een goede kopper en iets doelgerichter. Die kan iets forceren. Maar beiden spelen ze nog niet constant genoeg om definitief die plek af te dwingen." 'We functioneren als team' De concurrentiestrijd gaat voorlopig nog niet ten koste van de relatie tussen Danilo en Giménez, zo vertelde die laatste na het duel met Lazio. "We kennen elkaar goed. Ik ben trots op wat Danilo doet. De ene keer ben ik aan de beurt om te scoren. De andere keer hij. We zijn een team en zo functioneren we." Woorden die een trainer graag hoort, maar volgens Reyes ook oprecht zijn. "Ik geloof hem als hij dit zegt. Bij Santi is het 'What you see, is what you get'. Hij is bescheiden en ik geloof echt dat hij zo in de strijd zit."

Danilo blij met zijn doelpunt - ANP

Giménez lijkt zich voorlopig vooral te moeten richten op optredens in De Kuip. Danilo presteert namelijk uitzonderlijk op vreemde bodem. Hij is de enige speler die dit eredivisieseizoen in alle uitduels van zijn club direct betrokken was bij een goal (acht goals en een assist in zeven duels). "Als ik dat zo hoor, kan je daar best voor kiezen. Danilo speelt uit en Giménez speelt thuis", zegt Houtman. Hij heeft echter nog een andere oplossing. "Volgens mij kunnen ze ook prima samen in de basis. Danilo zou om Giménez heen kunnen spelen." "Ik heb vroeger als kopper ook samen met de technische Marco van Basten in de spits gestaan, dat werkte prima", haalt Houtman herinneringen op aan het Nederlands elftal. Reyes denkt ook dat dit een oplossing kan zijn. "Als Santi een kans krijgt, is het meestal een goal. Juist Danilo kan hem die kansen bieden."