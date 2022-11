Kamerleden vrezen rammelend prijsplafond

Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de uitwerking van het prijsplafond voor energie. Een brief waarmee energieminister Rob Jetten maandag de Kamer informeerde heeft die zorgen alleen maar vergroot. Kamerleden vrezen dat er onnodig veel geld naar energiebedrijven gaat, omdat ze niet kunnen controleren wat een redelijke marge is voor de energieleveranciers.

"De euro's die we vrijmaken om mensen te helpen, moeten terechtkomen bij de huishoudens die dat nodig hebben. Het is belangrijk dat onderzocht wordt wat een redelijke marge is", zegt Raoul Boucke, Tweede Kamerlid voor D66, in aanloop naar het debat over het energieplafond dat vandaag gehouden wordt.

Joost Eerdmans van JA21 vreest dat energiebedrijven de prijzen gaan verhogen als er geen redelijke marge wordt vastgesteld. "En dat betekent dat er heel veel geld gaat naar energiebedrijven die dat niet nodig hebben."

Dankzij het prijsplafond betalen huishoudens met ingang van januari een maximumprijs voor gas en stroom, zo is de bedoeling. De Tweede Kamer had geëist dat energiebedrijven hun inkoopprijs vergoed zouden krijgen, plus een kleine marge voor hun kosten.

'Perverse prikkel'

Volgens Jetten is het niet mogelijk het prijsplafond op 1 januari in te laten gaan als hij aan die wens van de Kamer moet voldoen. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) had een redelijke marge moeten bepalen, maar gaf die opdracht terug.

Kamerleden vragen zich af of het plafond wel in januari in kan gaan. Eerdmans denkt dat het verlengen van de compensatie, die in november en december van kracht is, een serieuze optie is: "Als je het plafond nu doorvoert, kom je te zitten met perverse prikkels, omdat de marge niet vast te stellen is", zegt hij tegen Nieuwsuur.