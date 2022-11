Wekdienst 10/11: Vijfde dag klimaattop Egypte • Zoon Glennis Grace hoort straf

Goedemorgen! Vandaag is de vijfde dag van de klimaattop van de VN in Egypte en de zoon van Glennis Grace hoort zijn straf voor zijn rol bij de mishandeling van winkelpersoneel in een Amsterdamse Jumbo.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden is tevreden over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen. "Vandaag was een goede dag voor de democratie, en een goede dag voor de VS", zei hij in een eerste publieke reactie op de resultaten van de midterms.

De Democratische Partij behaalde betere resultaten dan de peilingen deden vermoeden. In het Huis van Afgevaardigden winnen de Republikeinen minder zetels dan verwacht. De verkiezingsstrijd in de Senaat is nog niet beslist, alles hangt nu af van de nek-aan-nekraces in swingstates Arizona, Nevada en Georgia.

In laatstgenoemde staat moeten kiezers volgende maand opnieuw naar de stembus, omdat de Republikeinse noch de Democratische kandidaat de meerderheid heeft. Dat heeft te maken met een derde kandidaat, die ongeveer 2 procent van de stemmen wist te behalen.

Biden noemde het verlies van zetels aan de Republikeinen "pijnlijk", maar was toch te spreken over het verkiezingsresultaat. "We weten nog niet alle uitslagen. Maar terwijl de pers en de experts een gigantische rode golf voorspelden, is dat niet gebeurd."

Ander nieuws uit de nacht: