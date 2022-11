Onderwijsbond: 'Urennorm op scholen moet naar beneden'

Schooldirecteuren wringen zich in bochten om ervoor te zorgen dat lessen kunnen doorgaan, blijkt uit een rondgang die NOS Stories maakte langs alle VO-schoolbesturen in Nederland. Directeuren vragen docenten om klassen over te nemen, vakken te geven waar ze niet voor hebben gestudeerd of zetten stagiairs voor de klas.

De urennorm voor leerlingen in het voortgezet onderwijs moet omlaag. Daarvoor pleit onderwijsorganisatie AOb. Docenten staan een te groot deel van hun werktijd voor de klas en door het lerarentekort neemt dat alleen maar toe. "Het gevaar is levensgroot dat ze opbranden en het onderwijs verlaten", zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Scholen zijn verplicht om leerlingen een aantal uur onderwijs te geven. Dat gaat over de hele opleiding genomen om 5700 uur voor vwo, 4700 voor havo en 3700 voor vmbo. Scholen mogen zelf weten hoe zij de uren verspreiden en invullen over de gehele schoolperiode.

Dat gebeurt ook op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. "We halen allerlei trucs uit om leraren voor de klas te krijgen", zegt directeur Maryse Knook. Van de 140 docenten die voor de klas staan, zijn er tien in opleiding. Ook geeft een gymdocent wiskunde zonder de officiële papieren. Sommige docenten draaien meer uren dan een fulltime dienstverband.

Ook de AOb en de VO-raad willen dat leraren minder voor de klas staan. "Docenten moeten meer tijd krijgen voor voorbereiding van lessen, ontwikkeling en professionalisering. Nu hebben ze een halfuur om voor te bereiden, een leerling te spreken en nakijkwerk te doen", zegt Van Gelder. "Als die werkdruk minder wordt, gaat het werkplezier omhoog. Het is belangrijk om leraren te behouden, anders blijft het dweilen met de kraan open", voegt Henk Hagoort van de VO-raad toe.

Het vergroten van ontwikkeltijd voor docenten kan volgens de AOb alleen als de urennorm voor het onderwijs omlaaggaat. Volgens de VO-raad ligt het aantal verplichte lesuren in Nederland "flink hoger" dan in andere Europese landen.

'Werkdruk omlaag, kwaliteit omhoog'

Maar wat betekent zo'n verlaging voor de kwaliteit van het onderwijs? "Een leraar met een voltijdsaanstelling geeft nu ongeveer 25 lesuren per week. Je kunt denken aan 20 lesuren, zodat je meer tijd hebt om voor te bereiden. Lessen gaan minder op de automatische piloot en worden beter", aldus Hagoort. Hij benadrukt dat er steeds meer maatwerk in de klas komt. "Daar moet tijd voor zijn. Als de werkdruk omlaaggaat, gaat de kwaliteit omhoog. Dat is goed voor de leerlingen."

Volgens de AOb is het bovendien "beter om één uur les te krijgen van een bevoegde leraar die tijd heeft gehad om voor te bereiden, dan twee uren van een onbevoegde leraar."

Urennorm nauwelijks gehandhaafd

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs vindt dat scholen al veel vrijheid hebben om de onderwijstijd zelf in te vullen. "Dat hoeft niet klassikaal. Het kan ook zelfstudie zijn, het maken van een presentatie of het lopen van een stage. Er is ruimte om de tijd in te vullen, maak daar gebruik van."

In de praktijk wordt er niet standaard op scholen gehandhaafd op de urennorm, laat de Inspectie van het Onderwijs weten. Alleen als er signalen zijn dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding is, ziet de inspectie reden om te controleren.

"Maar een norm is een norm", zegt Van Gelder. "Als automobilist mag je op de snelweg niet rechts inhalen. De politie kan zeggen dat ze niet handhaven tenzij de verkeersveiligheid in het geding is, maar dat levert een enorm schemergebied op. Als de norm weg kan, haal hem dan uit de wet."

Dat is de minister een brug te ver. "Dat vind ik een risico voor de kwaliteit." De minister uit zijn zorgen over de basisvaardigheden. "Goed lezen, rekenen, schrijven, weten hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Die scores zijn de afgelopen jaren gekelderd. Als we kinderen minder naar school sturen, worden die vaardigheden misschien nog slechter. Daar heb ik geen goed gevoel bij."