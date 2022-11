Veiling kunstcollectie Microsoft-oprichter levert meer dan 1 miljard dollar op

De kunstcollectie van de overleden Microsoft-oprichter Paul Allen heeft op een veiling in New York meer dan 1 miljard dollar opgebracht. De immense collectie, met daarin werken van wereldberoemde kunstenaars, werd door veilinghuis Christie's onder de hamer gebracht.

Nooit eerder leverde één veiling zoveel op, schrijft The New York Times. De veiling vond in twee delen plaats en werd vandaag afgerond. Met de verkoop van een werk van de Zwitserse schilder Alberto Giacometti werd de 1 miljard aangetikt.

Christie's verwachtte al dat de 150 kunstwerken samen zo'n 1 miljard dollar op zouden brengen. Het veilinghuis sprak eerder van "de grootste en uitzonderlijkste kunstveiling in de geschiedenis".

Van Gogh en Klimt

In de collectie zaten zeldzame werken van Paul Cézanne, Georges Seurat, Van Gogh en Gustav Klimt, die elk onder de hamer gingen voor ruim 100 miljoen dollar. Allen, die in die samen met Bill Gates in 1975 het bedrijf Microsoft oprichtte, selecteerde zelf de werken en liet dat niet over aan een kunstverzamelaar.

De volledige opbrengst van de kustcollectie, die een periode van vijf eeuwen beslaat, gaat naar een goed doel. Meer dan 20.000 geïnteresseerden kwamen de collectie voor de veiling bekijken.