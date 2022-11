Topstukken uit kunstcollectie Microsoft-oprichter leveren 1,5 miljard dollar op

Tientallen kunstwerken van de overleden Microsoft-oprichter Paul Allen hebben op een veiling in New York 1,5 miljard dollar opgebracht. Veilinghuis Christie's bracht een deel van Allens immense collectie onder de hamer, met daarin werken van wereldberoemde kunstenaars.

Nooit eerder leverde één veiling zoveel op, schrijft The New York Times. Christie's verwachtte een opbrengst van bij elkaar zo'n 1 miljard dollar, maar die verwachting is dus ruimschoots overtroffen. Het veilinghuis sprak eerder van "de grootste en uitzonderlijkste kunstveiling in de geschiedenis".

Het vorige record van 922 miljoen dollar was slechts zes maanden oud en werd gevestigd bij Sotheby's, dat een collectie veilde van het gescheiden Amerikaanse echtpaar Harry en Linda Macklowe.

Van Gogh en Klimt

In de collectie van de in 2018 overleden Allen zaten zeldzame werken van Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh en Gustav Klimt, die elk onder de hamer gingen voor ruim 100 miljoen dollar.

Zo verwisselde het werk Les Poseuses, Ensemble (Petitie version) van Seurat voor een kleine 150 miljoen dollar (inclusief bijkomende kosten) van eigenaar. Dat doek uit 1888 met drie naakte vrouwen is daarmee het duurste Seurat-werk ooit. Het schilderij van Van Gogh, Verger avec cyprès getiteld, bracht ruim 117 miljoen dollar op.

Urenlang in de rij

Allen, die samen met Bill Gates in 1975 het bedrijf Microsoft oprichtte, selecteerde zelf de werken en liet dat niet over aan een kunstverzamelaar.

De veiling van de kunstwerken vindt in twee delen plaats. Gisteren kwamen de topstukken aan de beurt, vandaag komen nog eens 95 andere kunstwerken onder de hamer. Het hoogst gewaardeerde stuk is daarbij een beeld van de eerder dit jaar overleden Zweeds-Amerikaanse beeldhouwer Claes Oldenburg, met 7 miljoen dollar.

De volledige opbrengst van de kunstcollectie, die een periode van vijf eeuwen beslaat, gaat naar de filantropische stichting van Paul Allen. Meer dan 20.000 geïnteresseerden kwamen de collectie voor de veiling bekijken. Daarvoor moesten ze soms urenlang in de rij staan, schrijft The New York Times. Kunstliefhebbers krijgen op die manier de kans om de werken te bekijken voor ze opnieuw in privécollecties verdwijnen.