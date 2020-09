Ruim 100 Turkse militairen opgepakt om banden met Gülen-beweging

In Turkije zijn ruim 100 militairen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, meldt staatspersbureau Anadolu.

Aanklagers in Istanbul hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen 132 militairen en ex-militairen. De Turkse autoriteiten zien de Gülen-beweging als terroristische organisatie en houden die verantwoordelijk voor de couppoging in de zomer van 2016. Daarbij vielen zo'n 250 doden. Gülen woont al jaren in de VS in ballingschap.

Advocaten opgepakt

In de nasleep van de mislukte putsch wordt nog altijd jacht gemaakt op volgelingen van Gülen. Staatspersbureau Anadolu bericht vrijwel wekelijks over huiszoekingen en arrestaties.

Vrijdag werden nog tientallen advocaten aangehouden die ervan worden beschuldigd dat ze vermeende Gülen-aanhangers hebben verdedigd. Dat leidde tot protest van Turkse en internationale advocaten. Een beroepsorganisatie in Istanbul sprak van intimidatie.

Gisteren werd de arrestatie bevolen van twaalf leraren. Acht van hen zouden een communicatie-app hebben gebruikt die volgens Ankara wordt gebruikt voor "geheime afspraken" tussen Gülen-aanhangers.

Sinds de couppoging zijn zo'n 80.000 mensen gearresteerd en 150.000 mensen, onder wie ambtenaren en militairen, ontslagen of geschorst.