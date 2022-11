Crypto-koersen dalen nog verder na soap rond grote overname

Inmiddels is duidelijk dat Binance toch afziet van de overname van FTX. In een verklaring zegt de cryptobeurs dat de liquiditeitsproblemen bij FTX te groot zijn om het hoofd te kunnen bieden. FTX was met de overname akkoord gegaan nadat het handelsplatforum te maken had gekregen met de crypto-equivalent van een 'bank run', waarbij mensen massaal hun munten opnamen.

Economieredacteur Nik Wouters:

"Het vertrouwen in cryptomunten in het algemeen loopt hierdoor een flinke deuk op. De vraag is welke bedrijven nog meer in de problemen kunnen komen. Veel cryptobedrijven zijn in korte tijd heel groot geworden. Zij hebben vaak jonge bestuurders die soms financiële constructies hebben bedacht die niet vol te houden zijn. De angst bij mensen is: als dit bij FTX gebeurt dan kan dit ook bij andere bedrijven gebeuren.

Er zijn ook mensen die zeggen: dit zijn fouten in de cryptoindustrie, dit heeft niets te maken met het principe van cryptomunten. Daar zien zij een grote toekomst in. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren heel veel geld geïnvesteerd om crypto verder te laten groeien. Ook zijn er bijvoorbeeld stadions vernoemd naar FTX en daarvoor zijn langjarige contracten afgesloten. Voor de industrie is dit allemaal dus erg pijnlijk."