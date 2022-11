Binance ziet toch af van grote overname; crypto-koersen dalen nog verder

De crypto-koersen zijn voor de tweede dag op rij fors gedaald door de overnameplannen van 's werelds grootste cryptobeurs, Binance. Dat maakte gisteren bekend zijn noodlijdende concurrent FTX te willen kopen. De voorgenomen overname leidde gisteren al tot forse koersdalingen van bitcoin en ethereum, de twee grootste munten.

Inmiddels is duidelijk dat Binance toch afziet van de overname van FTX. In een verklaring zegt de cryptobeurs dat de liquiditeitsproblemen bij FTX te groot zijn om het hoofd te kunnen bieden. FTX was met de overname akkoord gegaan nadat het handelsplatforum te maken had gekregen met de crypto-equivalent van een 'bank run', waarbij mensen massaal hun munten opnamen.

Laagste waarde

Na de bevestiging dat Binance zich inderdaad terug zou trekken, zakte de koers van bitcoin weg naar de laagste waarde in twee jaar tijd. De bitcoin is momenteel zo'n 16.000 dollar waard, het laagste niveau sinds november 2020. Precies een jaar geleden stonden de meeste cryptomunten er juist nog erg goed voor. De bitcoin was bijna 70.000 dollar waard.

Dat de koers door de overname-aankondiging van Binance aanvankelijk wegzakte, heeft volgens kenners te maken met de aard van het cryptosysteem. "Gevolg is meer centralisatie in de cryptowereld en daarvoor was crypto niet gemaakt", zei Teunis Brosens, crypto-expert bij ING, gisteren tegen NOS.