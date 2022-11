Biden 'optimistisch' over uitslag, maar erkent 'pijnlijk' verlies

De Amerikaanse president Joe Biden is tevreden over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen. "Vandaag was een goede dag voor de democratie, en een goede dag voor de VS", zei hij in een eerste publieke reactie op de resultaten van de midterms.

De Democratische Partij behaalde betere resultaten dan de peilingen deden vermoeden. In het Huis van Afgevaardigden winnen de Republikeinen minder zetels dan verwacht. De verkiezingsstrijd in de Senaat is nog niet beslist, alles hangt nu af van de nek-aan-nekraces in swingstates Arizona, Nevada en Georgia. In laatstgenoemde staat moeten kiezers volgende maand opnieuw naar de stembus, omdat de Republikeinse noch de Democratische kandidaat de meerderheid heeft.

Biden noemde het verlies van zetels aan de Republikeinen "pijnlijk", maar was toch te spreken over het verkiezingsresultaat. "We weten nog niet alle uitslagen. Maar terwijl de pers en de experts een gigantische rode golf voorspelden, is dat niet gebeurd."

'We moeten niet vergeten wie we zijn'

Hoewel hij zich optimistisch toonde, erkende Biden ook dat de resultaten laten zien dat er nog veel frustraties zijn onder het Amerikaanse volk. "Ik snap het. Het zijn moeilijke jaren geweest in dit land", zei hij. Maar hij voegde eraan toe dat de kiezers hebben gestemd "voor het behoud van de democratie".

Hij is bereid om samen te werken met de Republikeinse partij. "En het Amerikaanse volk heeft duidelijk laten weten dat ze verwachten dat de Republikeinen ook met mij samenwerken. Er is niets wat buiten ons bereik ligt, zolang we maar samenwerken. We moeten niet vergeten wie we zijn: de Verenigde Staten van Amerika."