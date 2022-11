Morrende fans en balende spelers bij Ajax, maar Schreuder 'geeft niet op'

"Schreuder, rot op", klonk het woensdagavond in Amsterdam na de tweede treffer van de rappe Vitesse-aanvaller Million Manhoef. Het publiek van de regerend landskampioen is na een fase vol tegenvallers meer en meer aan het morren geslagen.

Ajax verliest opnieuw punten en zit in een slechte fase. Trainer Alfred Schreuder blijft geloven in een ommekeer. - NOS

Blind begon ook tegen Vitesse op de bank. "Natuurlijk was hij niet blij, maar er is geen ruzie geweest", zei Schreuder. "Helemaal niet. Er is niets voorgevallen."

Schreuder heeft naast het gemor in het stadion ook te dealen met spelers die balen van hun gebrek aan speeltijd. Daley Blind, die niet voor de camera wilde komen na de wedstrijd, zou zijn onvrede over zijn reservebeurten nadrukkelijk hebben geuit.

Tegen Vitesse creëerde Ajax een stuk meer kansen dan in eerdere duels die niet gewonnen werden. Maar in de omschakeling van de aanval naar de verdediging ging vaak helemaal mis, zag ook Klaassen. "We hebben in eerdere jaren laten zien dat dat wel degelijk te verdedigen is. Maar op dit moment staat het gewoon even verkeerd. Dat moet heel snel beter."

Schreuder vond dat ook. Het lukt de trainer nog niet om Ajax weerbaar te krijgen tegen counterende tegenstanders. "De eerste tegengoal was knullig, maar de tweede was heel kwalijk", zei hij.

"Iedereen weet dat als je over links aanvalt, je op de rechterkant naar binnen moet komen. Dat zijn gewoon afspraken en dat gebeurt niet. Maar alsnog konden we deze wedstrijd gewoon ruim winnen."

Avond van Manhoef

De man die de problemen van Ajax in de omschakeling genadeloos blootlegde, was Vitesse-aanvaller Manhoef. Met zijn snelheid was hij een plaag voor de Amsterdammers.

Manhoef maakte twee haast identieke goals. "Als ik eenmaal weg ben, ben ik niet stoppen", concludeerde hij zelf met een lach. "We hebben getraind op rustig afwachten en toeslaan als we ruimte krijgen. Het was voor mij een avond om van te dromen."