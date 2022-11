Handbiker Schipper pakt Plat werelduurrecord weer af: 'Nu wat zere schouders'

Geert Schipper rijdt werelduurrecord van Jetze Plat uit de boeken 🌍 Aan 45 kilometer had Geert genoeg gehad, maar de nummer twee van de paralympische world ranking (H2 categorie) wist tien rondes meer te rijden dan Jetze Plat in 2019. De twee paratr… https://t.co/BXZtaFPxgm pic.twitter.com/dXcCU737nV

Het vorige record stond op naam van meervoudig paralympisch kampioen Jetze Plat, die op uitnodiging van Schipper ook aanwezig was in Alkmaar. Hij snelde in 2019 naar een afstand van net boven de 44 kilometer.

Ter vergelijking: bij het valide wielrennen bracht Ellen van Dijk het werelduurrecord bij de vrouwen deze zomer op 49,254 kilometer. Bij de mannen was dat ook lange tijd het werelduurrecord van Eddy Merckx. De laatste jaren rijden de mannen ruim boven de 50 kilometer per uur, met de 56,792 van Filippo Ganna als voorlopig hoogtepunt.

Schipper beter dan gehoopt

Schipper was na afloop niet verrast dat hij de 44 kilometer van Plat had verbeterd. "Dat had ik wel gedacht, anders was ik er niet aan begonnen. Ik heb er maximale effort in gestopt om dit tot een succes te maken. Alleen een slechte dag had roet in het eten kunnen gooien."

Dat hij de grens van 47 kilometer overging, dat had Schipper vooraf niet meteen gedacht: "Ik had gehoopt op 46 kilometer." Fysiek viel de schade na afloop mee: "Ik heb wat zere schouders, maar vooral hele stijve benen."