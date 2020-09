Extreemrechts netwerk bij Duitse politie ontdekt; 29 agenten betrokken

Bij de politie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is een rechts-extremistisch netwerk opgerold. Zeker 29 agenten zouden in verschillende WhatsApp-groepen neo-nazistische, racistische foto's en teksten hebben uitgewisseld. "Een schande voor de politie in Noordrijn-Westfalen", noemt deelstaatminister Herbert Reul het.

Het gaat volgens minister Reul om meer dan honderd afbeeldingen in vijf WhatsApp-groepen. "We hebben het hier over de naarste, walgelijkste, neonazistische, racistische hetze, vol vreemdelingenhaat."

In de groepen werden onder meer foto's van Hitler en hakenkruizen gedeeld, maar ook gefotoshopte beelden van een vluchteling in een gaskamer en executies van zwarte mensen. Reul: "Ik ben sprakeloos en het laat me niet meer los. Ik heb het eerst niet willen geloven."

Dienstwapen inleveren

De betrokken agenten zijn per direct op non-actief gesteld. Ze hebben hun uniform en dienstwapen moeten inleveren en mogen het politiebureau niet meer in. Veertien van hen zijn ontslagen.

Tegen elf agenten is de verdenking al concreet. Zij zijn degenen die de afbeeldingen verspreidden. Ze worden verdacht van opruiing en het verspreiden van rechts-extremistische propaganda. Van achttien agenten wordt nog onderzocht wat hun rol precies was.

Hitlergroet

Al langer bestaat het vermoeden van rechts-extremistische netwerken bij de politie en het leger. Talloze incidenten kwamen de afgelopen jaren aan het licht, zoals feestjes van een elite-legereenheid waarbij de Hitlergroet wordt gebracht. Of politie-agenten die adresgegevens opzoeken van bekende Duitsers die vluchtelingen helpen, waarop die worden bedreigd door rechts-extremisten.

Ook maakten militairen en agenten deel uit van zogenoemde 'preppersgroepen' die zich voorbereiden op een 'DagX', waarop met politieke vijanden wordt afgerekend.

Reul: "Ik weet dat het overgrote deel van de agenten heel nette mensen en democraten zijn. Ik heb lang gedacht en gehoopt dat het incidenten waren, maar dat kan niet meer."