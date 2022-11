Honderden asielkinderen op wachtlijst voor onderwijs, Den Haag wil hulp van kabinet

Een groot lerarentekort en een toestroom van nieuwkomers zet het onderwijs voor asielkinderen in enkele grote steden zwaar onder druk. Dat stelt onder andere Den Haag in een brief aan onderwijsminister Dennis Wiersma.

In de brief, in handen van de NOS, pleit de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer voor noodmaatregelen. Naast kinderen uit Oekraïne komen er in zijn stad per week 25 tot 30 kinderen bij van andere nieuwkomers. Inmiddels staan er honderden kinderen van asielzoekers, statushouders en arbeids- en kennismigranten op een wachtlijst.

"Er komen zoals het nu gaat, vier klassen per maand bij in onze stad. Iedereen kan aanvoelen dat dit met het huidige lerarentekort op een gegeven moment spaak gaat lopen", zegt Bredemeijer.

Regelgeving en geld

De gemeente Den Haag vraagt minister Wiersma om de tijdelijke wetgeving, die het mogelijk maakt voor Oekraïense kinderen om onderwijs te volgen, te verruimen voor alle kinderen van nieuwkomers. Die tijdelijke wet maakt het mogelijk om studenten en andere onbevoegden maximaal twee jaar voor de klas te zetten.

Daarnaast moet er ruimte komen voor zogenoemde 'landingsplaatsen', een voorloper voor het nieuwkomersonderwijs, waar onbevoegde leerkrachten aan de slag kunnen. Als derde en laatste punt vraagt Den Haag aan minister Wiersma om de volledige kosten te dekken.