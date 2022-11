Handbalsters met nipte nederlaag tegen olympisch kampioen naar hoofdronde EK

Toch kunnen de handbalsters met een goed gevoel naar de hoofdfase van het EK in Slovenië, Montenegro en Noord-Macedonië. Daarin spelen ze vrijdag tegen Duitsland, opnieuw in Skopje. In de hoofdfase speelt Oranje verder tegen Montenegro en Polen. Ook Frankrijk en Roemenië zijn door naar de tweede groepsronde.

Een sensatie hing even in de lucht bij het EK. Negen minuten voor tijd stonden de Nederlandse handbalsters nog op 22-22 tegen Frankrijk, maar de olympisch kampioen sleepte uiteindelijk met 26-24 de overwinning binnen.

In de wedstrijd tegen Frankrijk stond Nederland nooit op voorsprong, maar kon het lange tijd wel goed partij bieden aan het Franse sterrenteam. De Françaises hadden steeds een kleine voorsprong en leidden halverwege met 14-12.

Angela Malestein (negen treffers) was de uitblinker aan Nederlandse zijde, samen met keeper Yara ten Holte. Onder hun leiding gaf Oranje na rust niet op en kwam het zelfs helemaal terug in de wedstrijd. Met 21-21 en 22-22 stond het tien minuten voor tijd zelfs weer gelijk.

Met nog vijf minuten op de klok kwam Oranje op een achterstand van 25-23. In de slotfase had Nederland een overtal, nadat een Franse speelster twee minuten van het veld was gestuurd. Maar daar kon de ploeg van bondscoach Per Johansson geen gebruik van maken, waardoor Frankrijk de overwinning binnenhaalde.

Blessure Van Kreij

Nederland begon het EK met een nipte overwinning op Roemenië: 29-28. Medegastland Noord-Macedonië werd daarna met 30-15 geklopt. In die wedstrijd scheurde Harma van Kreij de binnenband van haar knie, waardoor ze dit toernooi niet meer in actie kan komen.

Hoewel Oranje na de zege op Noord-Macedonië al zeker was van een plek in de hoofdronde (de beste drie van de vier landen uit de poule gaan door), was het duel met Frankrijk wel degelijk van belang. De resultaten uit de voorronde worden immers meegenomen naar de hoofdronde.