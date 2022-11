Nieuwe dreun Ajax: definitief geen koploper meer na 2-2 tegen Vitesse

Ajax heeft drie dagen na de pijnlijke nederlaag tegen PSV opnieuw een dreun te verwerken gekregen. In eigen huis werden twee punten verspeeld in het inhaalduel met Vitesse (2-2), waardoor Ajax de koppositie nu echt kwijt is aan PSV. De Amsterdammers stonden in de tweede helft lang achter, maar redden in de slotfase nog een punt door een kopbal van invaller Lorenzo Lucca. Met ballen op de paal of de lat zat het Ajax zeker niet altijd mee. Bekijk in de carrousel hieronder de stand in de eredivisie en de interviews na de wedstrijd.

Alfred Schreuder koos er opnieuw voor om Daley Blind te passeren. De gelouterde Oranje-international werd voor het eerst niet opgesteld tegen Rangers FC in de Champions League en daarna volgde ook tegen PSV een reservebeurt. Tegen Vitesse stond Owen Wijndal linksback. Naast Blind zat ook Brian Brobbey op de bank. Mohammed Kudus begon in de punt van de aanval. Ajax begon voortvarend aan de wedstrijd tegen het verdedigend ingestelde Vitesse. De elf van Phillip Cocu leunde naar achteren, in de wetenschap dat er ruimtes konden vallen voor voor snelle aanvallers als Million Manhoef en Romaric Yapi. Stroperig Met dat strijdplan hoopte Vitesse lang in de wedstrijd te blijven, maar in eerste instantie leek dat niet te lukken. Dusan Tadic, die dit seizoen zo moeizaam tot scoren komt, tikte al na vijf minuten een voorzet van Steven Bergwijn achter doelman Daan Reiziger. In de fase na die goal kreeg Davy Klaassen twee grote kansen op de 2-0. Daarna verzandde Ajax weer in oude fouten. Het spel werd stroperiger en de aanvallende ideeën leken op te raken. Dat het na iets minder dan een half uur gelijk werd, kwam niet als een grote verrassing. Million Manhoef werd weggestuurd na balverlies van Jurrïen Timber en rondde koeltjes af.

Million Manhoef viert de gelijkmaker tegen Ajax - Pro Shots

Na rust herstelde Ajax zich enigszins. Niet dat de Amsterdammers plots flitsend positiespel op de mat legden, maar er leek meer overtuiging in de ploeg te zitten. Vitesse bleef echter stug verdedigen en vond zo nu en dan met een counter de weg naar voren. Ajax creëerde een stuk meer dan in de eerste helft. Bergwijn miste een-op-een met Reiziger, Kudus schoot van dichtbij hoog over. In de tussentijd kwam Matus Bero nog bijna tot scoren voor Vitesse, maar Remko Pasveer kon redding brengen. Manhoef slaat weer toe Na een uurtje spelen bracht Schreuder Brobbey, Francisco Conceição en Blind in de ploeg. Ajax ging nog nadrukkelijker aanvallen. Het leverde drie grote mogelijkheden op: Steven Berghuis en Blind schoten op de lat en Conceição kopte uit zeer kansrijke positie naast. En toen, zomaar uit het niets, ontsnapte Manhoef aan de Ajax-verdediging. Timber greep niet in en verloor het sprintduel, waarna Manhoef opnieuw Pasveer verschalkte. Daarop bracht Schreuder het lange breekijzer Lorenzo Lucca. Die keuze pakte net als tegen PSV - toen de Italiaan de 1-2 maakte - goed uit. Blind zette tien minuten voor tijd voor en Lucca kopte de bal in de hoek.

Lorenzo Lucca viert zijn 2-2 tegen Vitesse. - Pro Shots