Basisschoolleerling bestelt per ongeluk voor half miljoen euro aan lesmateriaal

Een basisschoolleerling in Vught heeft per ongeluk voor 500.000 euro aan lesmateriaal besteld op de webshop van uitgever Malmberg. Hij deed dat vermoedelijk omdat hij tijdens de les niet kon inloggen in een online rekenprogramma, waarna hij op het internet zelf ging speuren naar een oplossing.

De fout kwam aan het licht toen verkoopmedewerkers van Malmberg het bedrag voorbij zagen komen. Die belden voor de zekerheid met de school, die niets van de bestellingen afwist. "Eerst dachten we dat we misschien wel gehackt waren", vertelt schooldirecteur Tom van Esch aan Omroep Brabant. Maar al snel kwam de aap uit de mouw toen ze nog eens goed naar het mailadres keken. "Die naam zit bij ons in groep zeven."

Van Esch vroeg de leerling naar zijn bijzondere aankoop. "Toen ik hem in eerste instantie vroeg of hij ooit op die site was geweest, ging er geen belletje rinkelen. Maar ik mocht wel even in de geschiedenis van zijn laptop kijken. Daaruit bleek dat de vermoedens toch wel klopten."

Leermoment

Volgens Van Esch lukte het de jongen niet om tijdens de les in te loggen in het online rekenprogramma. Hij is toen waarschijnlijk zelf rond gaan speuren op het internet en belandde zo op de site van Malmberg, waar hij een account aanmaakte voor de webshop van de uitgever.

Dat kon blijkbaar makkelijk omdat de mailadressen van de leerlingen dezelfde domeinnaam hebben als die van de leraren. "Dat was voor ons een mooi leermomentje", geeft Van Esch lachend toe. "Inmiddels is dat goed opgepakt door de partijen die daar verstand van hebben." Zo moeten nieuwe accounts voortaan eerst worden goedgekeurd door de directeur en het hoofd van de ict.

Geen verkeerde intenties

De school heeft hierover een gesprek gevoerd met de leerling en zijn ouders. Niet als straf, maar als les voor de toekomst. "Hij had zeker geen verkeerde intenties en was zich totaal niet bewust van de gevolgen", zegt Van Esch. "Volgens mij leek het voor hem eerder op iets fictiefs. Als ik nou op dit knopje klik, dan komt er een geldbedrag bij."

Zo werd het voor alle partijen een leerzame ervaring. "Het begint er natuurlijk mee dat dit technisch niet moet kunnen. Daar zat gewoon een lek", zegt Van Esch. "Maar al met al is het mooi opgelost."