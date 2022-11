Moederbedrijf Facebook leek onverslaanbaar, maar de groei blijkt eindig

De ontslagen zijn het gevolg van tegenvallende groei. Tijdens de pandemie boekte de techsector ongekende resultaten. De verwachting was dat dit zou aanhouden. "Ik dacht dat ook en nam het besluit flink te investeren. Helaas pakte dit niet uit zoals ik had verwacht", zegt Zuckerberg.

De forse ontslagronde komt kort na die van Twitter, die percentueel gezien nog groter is. Zuckerbergs reputatie was de afgelopen jaren niet best. Maar bij de hardheid van Musk bij Twitter steekt de oprichter van Facebook gunstig af. Al is het alleen al omdat hij de mail aan medewerkers wél zelf ondertekent.

Tekenend is de toon van Zuckerberg in de blogpost waarin hij deze ongekende ontslagronde aankondigt. Hij noemt het een van de moeilijkste veranderingen bij zijn bedrijf. Voor hem persoonlijk is dit een van de pijnlijkste momenten; hij gaat diep door het stof.

De enorme groei bij Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is met een harde klap tot stilstand gekomen. Topman Mark Zuckerberg ziet zich genoodzaakt meer dan 11.000 medewerkers te ontslaan . Het bedrijf is té snel té groot geworden.

Meta heeft ook last van een aantal andere zaken. Allereerst de privacymaatregel die Apple in 2021 doorvoerde. Makers van iPhone-apps zijn verplicht gebruikers toestemming te vragen om ze in andere apps en websites te mogen volgen. Veel mensen staan dit niet toe. Hierdoor kan Meta minder goed meten of advertenties de juiste mensen bereiken; dit kost miljarden dollars.

Meta's grootste probleem

Het allergrootste probleem voor Meta is samen te vatten in één woord: TikTok. Niet eerder was de almachtige positie van Facebook en Instagram zo in gevaar als nu. De video-app die zijn succes dankt aan een algoritme dat een constante stroom korte filmpjes voorschotelt, maakt een stormachtige groei door.

Het antwoord van Meta is tweeledig. Deze zomer kondigde het bedrijf aan de Facebook-app flink te veranderen. Het startpunt zijn niet langer zaken die je collega's, vrienden en familie delen, maar wat volgens het algoritme interessant voor je kan zijn. De tweede en belangrijkste verdedigingslinie is vol inzetten op Instagram Reels. Dit is in feite niets meer dan een kopie van TikTok.

Bij Instagram Reels moet dus de groei vandaan komen. The Wall Street Journal meldde in september dat uit interne documenten blijkt dat de kijktijd bij Reels nog geen tiende is van die op TikTok (goed voor ruim 197 miljoen uur per dag). Een woordvoerder van Meta noemde de cijfers "gedateerd", maar wilde geen nieuwe cijfers geven.

Wel dominant, maar ook een daling

Meta verdient nog altijd tientallen miljarden dollars en domineert samen met Google de online advertentiemarkt. Maar bij de laatste kwartaalcijfers, vorige maand, moest Meta wel een flinke daling van de winst melden. Ook de omzet groeit niet meer. Diezelfde week had een kleine aandeelhouder Zuckerberg al publiekelijk opgeroepen te snijden in de kosten. Aan die oproep is hij dus tegemoet gekomen.

De hoogtijdagen van Meta's omzet en winst zijn voor nu voorbij: