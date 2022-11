'La Liste' is bekend: Frankrijk met 25-koppig sterrenensemble naar Qatar

De WK-selectie van titelhouder Frankrijk is bekend. Bondscoach Didier Deschamps heeft in een indrukwekkende 25-koppige selectie ruimte voor de momenteel nog altijd geblesseerde verdediger Raphaël Varane. N'golo Kanté en Paul Pogba zijn niet op fit om mee te gaan naar Qatar.

De selectie kent verder geen grote verrassingen, maar opvallend is dat Deschamps 25 in plaats van 26 spelers heeft geselecteerd.

Tal van topspelers

In de spelersgroep is plek voor Aurélien Tcouameni en Eduardo Camavinga, grote talenten van Real Madrid. Voorin kan in Qatar worden gekozen uit tal van topspelers: Kylian Mbappé, Karim Benzema, Olivier Giroud en Antoine Griezmann. Ook Christopher Nkunku is een aanvaller van naam.

Mike Maignan, Jonathan Clauss, Ferland Mendy, Lucas Digne en Wissam Ben Yedder zijn afgevallen.