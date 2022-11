Assist Oranje-kandidaat Frimpong bij Leverkusen, Flekken driemaal gepasseerd

Met een assist bij het winnende doelpunt heeft Jeremie Frimpong zich in de Bundesliga weten te onderscheiden bij een 1-2 zege van Bayer Leverkusen op 1. FC Köln. Ook Mitchel Bakker, de andere potentiële WK-ganger van de Duitse club, speelde mee in de derby.

Komende vrijdag maakt Louis van Gaal de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. De bondscoach geeft om 13.00 uur een persconferentie en die is live te volgen op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De 21-jarige Frimpong gaf ruim een kwartier voor tijd de beslissende voorzet aan Moussa Diaby. De Fransman stoomde op over de linkerkant, ging een één-tweetje aan met Frimpong en rondde na een lange rush af.

Frimpong speelde nog nooit voor Oranje. Hij strijdt met Devyne Rensch om een plek achter eerste keus Denzel Dumfries als rechter wingback. De 22-jarige Bakker - die ook nog nooit een interland speelde - komt in aanmerking voor een plek op de linkervleugel, net als Daley Blind, Tyrell Malacia en Pascal Struijk.

Pupil Ten Hag scoort

Hoogtepunt van de eerste helft tussen Köln en Leverkusen was een prachtige treffer van Benno Schmitz. De rechtsback van Köln nam de bal op de borst aan en volleerde vervolgens van een meter of twintig snoeihard in de kruising.

Het was nota bene het eerste profdoelpunt van de 27-jarige Schmitz. Hij had in 2014 voor het laatst gescoord in het tweede elftal van Bayern München, dat destijds gecoacht werd door Erik ten Hag.