Herstelde De Roon speelt kort voor WK mee bij pijnlijke nederlaag Atalanta

Komende vrijdag maakt Louis van Gaal de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. De bondscoach geeft om 13.00 uur een persconferentie en die is live te volgen op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De Roon was aanvoerder van Atalanta, dat binnen een half uur met 2-0 achterstond. Bij de openingstreffer ging de 30-voudig international niet vrijuit. Bij een hoekschop kon de door De Roon gedekte Federico Baschirotto raak koppen. Twee minuten later schoot Federico Di Francesco de 2-0 binnen. Verder dan de aansluitingstreffer van Duvan Zapata kwam Atalanta niet.

In de rust werd De Roon gewisseld voor tienvoudig international Teun Koopmeiners, die eveneens in de voorlopige WK-selectie van Louis van Gaal zit. Vrijdag maakt de bondscoach zijn definitieve 26-koppige WK-selectie bekend.

Hans Hateboer kwam helemaal niet in actie bij Atalanta, dat niet in zijn sterkste opstelling begon tegen Lecce. Dat kwam de ploeg duur te staan, want Atalanta leed zijn derde nederlaag in de laatste vier duels en staat nu vierde in de Serie A.

Roma speelt gelijk

Nummer vijf AS Roma deed het niet veel beter. Met Rick Karsdorp als invaller kwam de ploeg van José Mourinho niet verder dan 1-1 tegen Sassuolo.