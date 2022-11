Verlies Cherson 'zware nederlaag voor Moskou', maar vertrekken de Russen echt?

De aangekondigde Russische terugtrekking uit Cherson is een grote opsteker voor Oekraïne en een blamage voor Rusland. Het was de enige regionale hoofdstad die Rusland veroverde bij de invasie van Oekraïne. Toch is de Oekraïense regering nog niet in feeststemming. Ze toont gepaste terughoudendheid. "Zolang de vlag niet boven Cherson wappert, kunnen we niet spreken van een Russische terugtrekking", zei een belangrijke adviseur van president Zelensky in reactie op de aankondiging. Volgens hem is een deel van de Russische troepen nog in de stad. Joeri Sobolevsky, vicevoorzitter van het Oekraïense bestuur van Cherson, zegt tegen de NOS dat er "reden is voor twijfel" over de Russische belofte. "Ik vertrouw alleen op de feiten." Terugtrekking ingewikkeld Vanuit Oekraïne wordt al langer gewaarschuwd voor mogelijke misleiding. Het kan een valstrik zijn, zegt militair deskundige Michajlo Zjirochov tegen het Oekraïense Suspilne. "Je kondigt een terugtrekking doorgaans pas aan wanneer zo'n 90 procent van de troepen weg is." Dat is volgens hem niet het geval, getuige de recente gevechten in de regio. Een terugtrekking is een zeer complexe operatie, zegt Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie. "Als je het slecht organiseert, dan kan de vijand buitensporig veel verlies toebrengen. Dat zagen we bij de terugtrekking rond Charkov, dat was een paniekvlucht." Rusland zegt het gehele gebied ten westen van de Dnjepr te verlaten, zo'n 4300 vierkante kilometer (twee keer Limburg):

Afbeelding ter illustratie - NOS

Osinga benadrukt dat de terugtrekking in zekere zin al maanden bezig lijkt te zijn. Sinds de Oekraïense aanvallen op de bruggen over de Dnjepr zijn elitetroepen en officieren naar de oostkant van de rivier gebracht. Recent vertrok ook het door Rusland aangestelde bestuur. Steun van Poetins steunpilaren Russische militaire bloggers zijn teleurgesteld over de terugtrekking, maar tonen ook opvallend veel begrip voor deze "moedige beslissing". In verklaringen die de indruk wekken van coördinatie stellen ook Poetin-steunpilaren als Wagner-baas Prigozjin, de Tsjetsjeense leider Kadyrov en propagandist Margarita Simonjan zich achter de terugtrekking.

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf: Politiek is dit een zware nederlaag voor Moskou: Cherson is een belangrijke stad voor Poetin. Eerdere verzoeken van commandanten ter plekke om terugtrekking zou Poetin hebben afgewezen. Het leek dan ook een ondenkbaar scenario. In Rusland wordt nu het beeld geschetst dat de Russische troepen vrijwillig en uit voorzorg vertrokken zijn. Volgens het ministerie van Defensie zou met behulp van het westen een grote Oekraïense aanval gepland zijn op de nabijgelegen waterkrachtcentrale, wat het gevaar van overstroming oplevert. En dus is, zoals ze hier zeggen, de "psychologisch moeilijke beslissing" genomen de troepen uit voorzorg terug te trekken. "De levens van de Russische militairen hebben onze prioriteit", zei defensieminister Sjojgoe. Met geen woord wordt gesproken over een militaire nederlaag, verliezen of tegenslagen. Op de staatstelevisie benadrukt men dat dit tijdelijk is: "Cherson is van Rusland, het is onze taak die mensen te redden, om het gebied te bevrijden, dus dat gaan we ook doen", horen de Russen. "We zetten één stap terug en dan weer twee stappen vooruit. Hoe dan ook keren we terug", verzekeren de talkshowhosts.