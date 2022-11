Voor jonge Egyptenaren voelt de klimaattop in Sharm-el-Sheikh ver weg

De ogen zijn deze week gericht op de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, waar wereldleiders bij elkaar zijn voor de internationale klimaatconferentie. Voor gewone Egyptenaar voelt de COP27 ver weg, zeggen jongeren uit Caïro.

"Ik kwam er per toeval achter dat de klimaattop in Egypte gehouden wordt", zegt de jonge ingenieur Mustafa, een twintiger. Ook op sociale media, waar veel jongeren het nieuws volgen, is het volgens hem stil rond de top. "Ik weet er als normaal Egyptisch persoon bijna niets over."

Ook de 26-jarige Nahla denkt dat maar weinig mensen weten waar de conferentie over gaat, als ze al weten dat die in hun eigen land plaatsvindt. "De meeste Egyptenaren hebben minimale kennis over het klimaat", zegt ze. Helmy, een 28-jarige web-ontwikkelaar, denkt dat de conferentie maar weinig mensen kan interesseren. Dat geldt ook voor zijn familie en vrienden. "Mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd, zoals de hoge voedselprijzen."

Luxe vakantieoord

Het is geen toeval dat de klimaatconferentie plaatsvindt in dit luxe vakantieoord in het puntje van de Sinaï-woestijn, zegt Christian Henderson, die aan de Universiteit Leiden doceert over politiek en klimaat in het Midden-Oosten. "Het is ver van de grote steden en veel Egyptenaren kunnen er niet zomaar heen. Sharm-el-Sheikh staat bekend om z'n toerisme en luxe resorts. Het staat ver van gewone mensen af."

In het conferentiecentrum in de badplaats worden vaker internationale evenementen gehouden. In de afgelopen jaren is er een muur om de stad gebouwd. Wie niet de juiste papieren kan laten zien, komt er niet in of wordt de Sinaï uitgezet. Ook elders in het land is deze weken ingezet op strengere veiligheidscontroles. Inwoners van Caïro kunnen zomaar aangehouden worden door de politie, die hun telefoon doorzoekt op mogelijk politiek gevoelige berichten.

Activisten gearresteerd

Voor Egypte is de top een manier om zichzelf internationaal in de kijker te spelen, zegt Henderson. "Dit soort evenementen is prestigieus en geeft de kans banden aan te halen met andere landen. Egypte is grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp en investeringen." Mustafa, de ingenieur, herkent dit: "Als ik hoor over een klimaattop, denk ik: weer een conferentie waarmee ze zichzelf op de borst kunnen kloppen".