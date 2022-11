Asielzoeker vernielt auto's met slagboom bij Ter Apel

Ook voor hem is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Het is wel zo dat op regelmatige basis mensen worden buitengezet bij het COA of de IND. Er vindt dan geen overdracht plaats naar de gemeente of de politie." Hij wil dat verantwoordelijke instanties beter gaan samenwerken. "Ik heb vanmiddag contact gezocht met de staatssecretaris en gezegd dat hierop geacteerd moet worden."

Eind september vernielde een asielzoekers zeker twintig auto's in Ter Apel. Die werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Velema ziet een patroon. "Dat dit soort potentiële bommetjes vrij kunnen rondlopen, dat is niet nodig. We kunnen dit met elkaar voorkomen, maar er moet eenduidige aansturing zijn bij de organisaties aan de Ter Apelervenen. Dat is de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris."

Kosten reparatie voorgeschoten

De vorige keer heeft de gemeente Westerwolde de kosten van de reparatie van de beschadigde auto's voorgeschoten. De rekeningen zijn vervolgens doorgestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ook deze keer kunnen de gedupeerden bij de gemeente terecht, zegt Velema. "Wij hebben contact gezocht met de politie. Wij krijgen de gegevens van de slachtoffers doorgestuurd. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan kunnen mensen bij de gemeente terecht."