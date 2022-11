Grootste vuurwerkvondst ooit: 'Hier gaan handelaren zeker wat van merken'

Dat de 350.000 kilo een flinke vangst is, zegt ook de 20-jarige Justin (niet zijn echte naam) in gesprek met de NOS. Een paar jaar lang verdiende hij duizenden euro's met de handel in illegaal vuurwerk. "Met de grote hoeveelheid die nu gepakt is, gaan handelaren er zeker wat van merken. Ze zullen een stuk lastiger aan vuurwerk komen dit seizoen."

Hoe groot de impact van de vangst op de illegale vuurwerkhandel is, is moeilijk te zeggen. De politie spreekt van "een flinke dreun" en hoopt dat het hierdoor "een stukje veiliger is in de Nederlandse straten". Criminelen gebruiken de illegale cobra's, mortierbommen en nitraten namelijk bij plofkraken en aanslagen, zo zegt de politie. En ook rond de jaarwisseling wordt er van alles afgestoken.

Afgelopen maanden nam de politie, vlak over de grens in Duitsland, zo'n 350.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag. Het grootste deel was waarschijnlijk bestemd voor de Nederlandse markt. De drie hoofdverdachten komen uit Nieuwegein. Volgens de politie gaat het om mensen "in het topsegment van de criminele vuurwerkhandel".

Opgestapelde dozen tot aan het plafond, verstopt in een oude NAVO-bunker of een boerenschuur. En aan de buitenkant omgeven met hoge strobalen, zodat van een afstandje niet te zien is dat de dozen vol zitten met illegaal vuurwerk.

De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Vlak over de grens in Duitsland is 350.000 kilo in beslag genomen. Het gaat om vuurwerk dat in Nederland niet verkocht mag worden. - NOS

Justin is onlangs gestopt met de handel in illegaal vuurwerk, naar eigen zeggen omdat hij nu meerderjarig is, waardoor de straffen veel hoger zijn. In de tijd dat hij in het wereldje zat verkocht hij zijn handel bijvoorbeeld aan scholieren op de middelbare school.

Ook die Cobra's en nitraten kwamen meestal via Duitsland bij Justin terecht. Vooral in de grensregio staan volgens de ex-handelaar meerdere opslagplaatsen vol met illegaal vuurwerk. "Nederlanders halen hun handel uit Duitsland omdat de regels daar veel minder streng zijn, net als de controles."

Bij onze oosterburen is daarnaast meer ruimte, legt Justin uit. "Het gebied is veel groter. Zo'n bunker kan bijvoorbeeld gewoon midden in een bos staan, zonder dat mensen het weten of dat ze last hebben van vrachtwagens die in en uit rijden." Ook zijn de straffen voor handelaren die gepakt worden in Duitsland lager dan in Nederland. Vanuit de loodsen gaat het vuurwerk meestal in kleinere busjes de grens over.

Ontiegelijk duur

Dat een deel van die loodsen en bunkers nu door de politie is ontdekt, is slecht nieuws voor de handelaren, denkt Justin. "Een beetje handelaar verkoopt al snel tussen de vierhonderd en vijfhonderd kilo aan illegaal vuurwerk in een seizoen. Met deze vangst heb je dan al snel zo'n zevenhonderd à duizend handelaren die hierdoor hun lading kwijt zijn en het ergens anders moeten gaan zoeken."

Bovendien was illegaal vuurwerk de laatste jaren al "ontiegelijk duur", verklaart hij. "Hierdoor gaat de prijs nog verder omhoog en vooral ook de schaarste in sommige gemeentes."

Voetbalhooligans

Dat is overigens precies wat de politie met de acties hoopt te bereiken, zegt Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid. "Wij denk dat we hier een van de grotere netwerken mee te pakken hebben. Veel van dit vuurwerk zou rond de jaarwisseling afgestoken worden, maar wordt bijvoorbeeld ook illegaal aangeschaft door voetbalhooligans."

Hoeveel geld de handelaren mislopen door de politievangst is volgens ex-handelaar Justin afhankelijk van het vuurwerk dat in de loodsen stond. "Met een doos Cobra's van een kilo of 25, verdient een handelaar al gauw 600 euro, terwijl een vuurwerkbox met illegale sierpotten slechts 150 euro oplevert."

Veel van het illegale vuurwerk dat in Nederland belandt, wordt geproduceerd in Italië en verschillende Oostbloklanden. Welke route de Cobra's, nitraten en mortieren afleggen is te zien in deze video van NOS Stories: