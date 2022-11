Hockeyselectie telt elf WK-debutanten, De Mol meest opvallende afwezige

Je moet het maar durven: elf WK-debutanten meenemen naar het wereldkampioenschap hockey in India. Bondscoach Jeroen Delmée doet het. Hij wil dat 'de groentjes' bij het toernooi in januari uit de schaduw stappen en Oranje weer glans geven. Dat is hard nodig na de Spelen in Tokio, waar de Nederlandse hockeymannen in de kwartfinales roemloos ten onder gingen. "Veel toernooidebutanten inderdaad", zegt Delmée. "Dat moet ook wel met het oog op Parijs. Natuurlijk is het WK ook een piekmoment, maar ik wil niet naar de Spelen met zo'n grote groep zonder toernooi-ervaring."

Afbeelding ter illustratie - NOS

In de selectie voor het WK zijn negen spelers opgenomen die ook bij de Olympische Spelen van Tokio waren. Het komende WK wordt het eerste grote toernooi voor Teun Beins (Bloemendaal), Koen Bijen (Den Bosch), Steijn van Heijningen (Rotterdam), Tjep Hoedemakers (Rotterdam), Terrance Pieters (Kampong), Tijmen Reyenga (Oranje-Rood), Derck de Vilder (Kampong), Maurits Visser (Bloemendaal) en Floris Wortelboer (Bloemendaal). En voor olympiërs Justen Blok (Rotterdam) en Jip Janssen (Kampong) wordt het hun eerste wereldkampioenschap, waardoor liefst elf spelers hun eerste WK gaan spelen. 'Ik kies voor een echte eerste keeper' Pirmin Blaak (Oranje-Rood) is aangewezen als eerste keeper en heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Maurits Visser (Bloemendaal). "We hebben twee topkeepers, dat is een prettige gedachte, maar anders dan veel andere bondscoaches geloof ik er niet in om de keepers af te wisselen", zegt Delmée over zijn keuze.

Keeper Pirmin Blaak in actie tijdens de shootouts waarin het hoofdrol vervulde tegen India, in de groepsfase van de FIH Pro League. - ANP

Delmée: "Ik kies dus voor een echte eerste keeper. En dat is Pirmin Blaak. Daar zal Maurits Visser niet blij mee zijn, want het verschil tussen die twee is klein, maar mijn gevoel kiest voor Blaak. Ook vanwege zijn toernooi-ervaring." Waar is De Mol? Joep de Mol is de opvallendste afwezige in de WK-selectie van Delmée. De 112-voudig international en verdediger van Oranje-Rood zat er doorgaans steady bij. "De Mol heeft de pech dat Blok en Beins zich goed ontwikkeld hebben", zegt de bondscoach, die Beins ook vanwege zijn goede strafcorner meeneemt. Ook aanvaller Jelle Galema (Oranje-Rood) en verdediger Tim Swaen (Bloemendaal) ontbreken. Het viel Delmée zichtbaar zwaar om de afvallers aan te wijzen. Een jaar geleden begon hij met 25 spelers aan een traject en ze waren direct succesvol door de Pro League te winnen. Zeven spelers moest hij nu laten afvallen.

WK India 2023 Het titeltoernooi begint op 13 januari en zal twee weken duren: de finale is op 29 januari in Bhubaneswar. Oranje neemt het in India in de poulefase achtereenvolgens op tegen Maleisië (14 januari), Nieuw-Zeeland (16 januari) en Chili (19 januari). In 1998 werd Nederland voor de laatste keer wereldkampioen bij de mannen. Tijdens de laatste editie, in 2018, werd de finale (0-0) na shoot-outs verloren van België.

Verdediger Jasper Brinkman en aanvaller Dennis Warmerdam zijn door Delmée aangewezen als reserve. De spelers van Bloemendaal reizen mee naar India en kunnen in geval van blessures ingezet worden. Topscorer Hertzberger blijft thuis Een andere grote afwezige bij het WK is de 36-jarige Jeroen Hertzberger van Rotterdam, topscorer in de hoofdklasse. Eerder legde bondscoach Delmée uit waarom hij niet voor de routinier kiest. "Omdat de nieuwe groep waarmee ik begonnen ben, niet verzaakt heeft. En dan investeer ik liever in de jeugd, ook met het oog op Parijs 2024, in plaats van terug te vallen op iemand die niets te verwijten valt maar in de concurrentiestrijd zit met jongens die een langere toekomst hebben. Dat heb ik ook met hem besproken." Dit zei bondscoach Delmée eerder over de vernieuwingen bij het Nederlandse mannenteam: