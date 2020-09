Meijers (ADO Den Haag) en Faye (Sparta) ruilen op huurbasis van club

Na Tom Beugelsdijk en Lex Immers neemt ADO Den Haag opnieuw afscheid van de boegbeeld. De 32-jarige Aaron Meijers, die sinds zijn komst in 2012 250 keer het shirt van de Haagse club droeg, wordt verhuurd aan Sparta.

De 22-jarige Lassana Faye bewandelt de omgekeerde weg en vervolgt zijn loopbaan, eveneens op huurbasis, in de Hofstad. De linksback, die geen basisplaats bij Sparta, wordt bij ADO herenigd met trainer Aleksandar Rankovic die zowel bij Sparta als Vitesse met de Nederlands-Senegalese voetballer werkte.

Bij Vitesse, waar hij in december 2016 zijn debuut in het betaald voetbal maakte, was Faye onder meer vijf keer van de partij in een wedstrijd in de Europa League.

Salariskosten

Routinier Meijers, die de afgelopen vier seizoenen de aanvoerdersband droeg, heeft nog een contract tot medio 2022 in Den Haag.

Een besparing op de salariskosten is voor ADO Den Haag, dat de competitie afgelopen zondag begon met een kansloze 2-0 nederlaag bij Heracles Almelo, een van de redenen geweest om de verdediger aan Sparta te verhuren.