Genocideverdachte mag van rechter niet worden uitgeleverd aan Rwanda

De dag erna, 7 april, barstte het geweld in volle hevigheid los. Leden van de Tutsi-minderheid en Hutu's die als gematigd golden omdat ze een vredesakkoord steunden, waren het doelwit. Mensen werden op gruwelijke wijze vermoord, vaak met hakmessen, of door gebouwen in brand te steken waarnaar ze waren gevlucht. Vrouwen en kinderen werden niet gespaard. Vrouwen werden ook op grote schaal verkracht.

De genocide in Rwanda voltrok zich in 1994. In het land, tot 1962 een Belgische kolonie, waren al langer spanningen tussen Hutu's (85 procent van de bevolking), en Tutsi's (zo'n 15 procent). Het neerschieten van het vliegtuig van Hutu-president Habyarimana op 6 april 1994 vormde het startschot voor de explosie van geweld door extremistische Hutu's. Wie voor het neerhalen van het toestel verantwoordelijk was, is nooit vastgesteld.

Vanwege signalen dat Karangwa mogelijk betrokken was bij de genocide en het feit dat hij daarover had gezwegen tijdens zijn asielprocedure besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst in 2013 zijn Nederlanderschap in te trekken.

Karangwa vecht deze beslissing al jaren aan, tot aan de Raad van State. In mei van dit jaar verloor hij de laatste rechtszaak, waarna hij werd opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er nu geen belemmering meer voor uitzetting naar Rwanda, waar hij kan worden berecht.

Oppositie in ballingschap

Maar volgens zijn advocaat Barbara van Straaten maakt Karangwa geen kans op een eerlijke berechting in Rwanda. Karangwa is lid van FDU-Inkingi, de oppositie in ballingschap, die door de Rwandese overheid een terroristische organisatie wordt genoemd.

De rechtbank gaat daarin mee en stelt in het vonnis dat er "een reëel risico is dat de opgeëiste persoon in geval van uitlevering te maken zal krijgen met politieke inmenging in zijn berechting en hij in dat geval niet zal worden berecht door een onafhankelijk gerecht".

Veel tijd en geld

Het OM heeft twee weken de tijd om te besluiten om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Een gang naar het gerechtshof wordt in dat geval overgeslagen. Advocaat Van Straaten zegt tegen de NOS dat ze verwacht dat het OM dit zal doen, maar als dit niet gebeurt komt Karangwa vrij.

Mocht de Hoge Raad ook beslissen dat Karangwa niet uitgeleverd mag worden, dan kan Nederland nog besluiten om Karangwa zelf te vervolgen. Dit is eerder is gebeurd bij verdachten van de Rwandese genocide.

Maar volgens Van Straaten zitten daar ook haken en ogen aan. Zo'n proces kost veel tijd en geld en voor de bewijsvoering is Nederland afhankelijk van de Rwandese autoriteiten, de partij waarvan de rechtbank heeft geoordeeld dat ze niet onafhankelijk zijn.

Mocht het tot vervolging in Nederland komen, dan zal Van Straaten daar ook namens haar cliënt bezwaar tegen maken.