Kritiek op teruggekeerde heroin chic-look: 'Vrouwenlichaam is geen trend'

De krant schrijft dat het schoonheidsideaal na twintig jaar weer op de catwalk is gesignaleerd, tijdens Fashion Weeks over de hele wereld. Ook realitystar Kim Kardashian heeft zich 'de look' aangemeten, stelt het tabloid.

'Bye bye booty, heroin chic is back', kopte The New York Post vorige week. Het Amerikaanse tabloid doelt daarmee op het graatmagere schoonheidsideaal rond de milenniumwisseling, waarbij op de catwalk gold: hoe magerder, hoe beter. Topmodel Kate Moss werd er het gezicht van.

Heroin chic is een schoonheidsideaal waarbij mensen graatmager zijn, en een bleke huid, ingevallen wangen en donkere wallen onder de ogen hebben. De look wordt door critici in verband gebracht met eetstoornissen en drugsgebruik.

Kardashian in 2017 (links) en 2022 (rechts). De realitystar vertelde eerder dat ze voor het MET-gala 7 kilo was afgevallen om in een jurk te passen. Daar kwam veel kritiek op:

The New York Post is niet het enige tabloid dat de laatste tijd aandacht heeft besteed aan de ongezonde stijl. Op die aandacht klinkt kritiek. "Een vrouwenlichaam is geen trend", is een veelgehoorde reactie op sociale media.

Hilmar Mulder, algemeen hoofdredacteur van het blad Vrouwen, ziet graag een combinatie van onderwerpen in haar tijdschrift. "Natuurlijk wijzen wij onze lezers van tijd tot tijd op de mogelijkheden van gezond eten en afvallen. Maar we laten daarbij niet onvermeld dat een duurzame lifestyleverandering de beste weg is. De vorm van een vrouwenlichaam bombarderen tot een modetrend is niet oké."

Het grote verschil met de jaren negentig is dat sociale media er nu voor hebben gezorgd dat mensen met een tegengeluid gehoord worden, zegt uitgeverij Hearst Netherlands, namens de tijdschriften Cosmopolitan, ELLE en Harper's Bazaar. "Dit geldt dus ook voor ons, als fashion-pers, dat we een tegengeluid kunnen laten horen. Een trend die door één iemand of een bepaalde groep mensen wordt ingezet, hoeft niet te betekenen dat wij deze ook omarmen."

Of er bewust voor kiezen om ongezonde modellen geen plek te geven in je tijdschrift. "Een catwalkshow heeft 46 modellen. Als wij over die show schrijven, kiezen we voor vijf foto's van modellen die er gezond uitzien", zegt Yeliz Çiçek, hoofdredacteur van Vogue. "We hebben geleerd van fouten die in de 90's en 00's zijn gemaakt door media zoals magazines. "

Ondanks meer inclusie is het dunne schoonheidsideaal (in de mode-industrie) zeker nog niet weg, zag NOS op 3 eerder. In 2018 doken zij in de portfolio's van modellenbureaus en spraken uitgebreid met meer dan twintig modellen:

Het bewustzijn van bladen is ook wel veranderd, zegt Çiçek. Maar het gaat nog absoluut niet overal goed in de industrie. "Ik vind dat we daarom in gesprek moeten blijven over de gevolgen van onze beeldvorming, ook met mensen buiten onze redacties."

De laatste jaren nemen bladen al meer stelling, ziet bladenexpert Vader. In meer magazines worden maatschappelijke discussies niet geschuwd. "Ook is er gelukkig meer ruimte voor inclusiviteit. Die weg naar een representatiever mensbeeld is jaren geleden begonnen."

Magazines lijken bij de terugkeer van deze look niet dezelfde fouten te willen maken. "We moeten er met zijn allen voor zorgen dat dat de fouten die in het verleden zijn gemaakt, niet opnieuw worden begaan. We kunnen het nu anders doen", zegt Çiçek. "Laten we keuzes maken als tijdschriften. Bewust verschillende modellen kiezen. Nadenken over wie we portretteren. Duidelijk ons uitspreken."

Of, zoals hoofdredacteur Veerman zegt: "Zo'n look is volkomen absurd natuurlijk; omarm het lichaam dat je is gegeven. Fuck perfectie, vier het leven en jezelf", aldus hoofdredacteur Veerman.