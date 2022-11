Rusland kondigt terugtrekking uit Oekraïense stad Cherson aan

De Russische minister Sjojgoe van Defensie heeft de terugtrekking van Russische troepen vanaf de westelijke oever van de rivier de Dnepr aangekondigd. Daar zal een nieuwe verdedigingslinie worden opgetrokken, zei hij in gesprek met de Russische generaal Soerovikin, die de leiding heeft over de Russische troepen in Oekraïne.

De terugtrekking zou betekenen dat de cruciale stad Cherson weer in Oekraïense handen valt. Maar de Oekraïense autoriteiten hebben eerder wel gewaarschuwd dat een Russische terugtrekking mogelijk in scène wordt gezet, om zo het Oekraïense leger in een val te lokken. Michajlo Podoljak, adviseur van president Zelensky, zegt dat het nog te vroeg is om over terugtrekking te spreken.

Cherson is zowel strategisch als symbolisch van belang. Als havenstad aan de riviermonding is Cherson economisch van grote waarde, met name vanwege de graanexport. Cherson is daarnaast de eerste grote stad die in Russische handen viel en de enige grote stad op westoever van de Dnepr.