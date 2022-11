Slot gunt Bijlow WK-selectie: 'Uitstekend gereageerd sinds hij niet meer is opgeroepen'

Arne Slot zegt het niet hardop, maar als iemand in zijn ogen een plek in de WK-selectie verdient, dan is het zijn keeper Justin Bijlow. "Hij heeft uitstekend gekeept vanaf het moment dat hij niet meer werd opgeroepen", aldus de trainer van Feyenoord. De doelman werd door bondscoach Louis van Gaal vanwege een gebrek aan vorm de voorbije interlandperiode alleen opgeroepen voor specifieke penaltytrainingen. Jasper Cillessen, Remko Pasveer, Andries Noppert en Mark Flekken kregen toen de voorkeur in de wedstrijdselecties. Volgens Slot is Bijlow "aan de slag gegaan" en is het niveau van de doelman omhooggegaan, met een spetterend optreden tegen Lazio in de Europa League als voorlopig hoogtepunt. "Ik denk dat hij tegen Lazio heel erg is opgevallen", aldus Slot in aanloop naar het inhaalduel van Feyenoord met Cambuur (donderdag om 20.00 uur). Geweldige belevenis Slot is er niet de man naar om Bijlow de selectie van het Nederlands elfal in te praten, maar: "ik zou het hem, en ook de andere jongens die in aanmerking komen, ontzettend gunnen", zegt hij. "Het is een geweldige belevenis en zoiets neem je ook weer in je bagage mee. Daar word je ook een betere speler of keeper van. Maar of het ook voor Bijlow gaat gebeuren? We zullen het vrijdag wel horen."

Persconferentie Van Gaal live bij NOS Komende vrijdag maakt Louis van Gaal de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend en de bondscoach geeft om 13.00 uur een persconferentie. Deze persconferentie is live te volgen op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

Afgelopen zondag in Studio Voetbal waren de analisten het er al over eens dat Bijlow mee naar het WK moet. "Hij is verreweg de beste keeper, ook voor de toekomst", zei Rafael van der Vaart, die wel een kritische noot plaatste over de fitheid van de doelman. "Ik vind dat Bijlow alles kan. Alleen, komt de huidige vorm van Bijlow op tijd voor Van Gaal?", vraagt Van der Vaart zich af. De andere tafelheren, Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay, zien overigens Jasper Cillessen als favoriet om eerste doelman van Oranje te worden in Qatar.

Justin Bijlow toont vlak voor het WK goede vorm bij Feyenoord. Keeper van Oranje in Qatar? Bekijk de discussie in Studio Voetbal. - NOS

Feyenoord heeft na de teleurstellingen tegen Fortuna Sittard (1-1) en Sturm Graz (1-0 verlies) het momentum weten te keren met overwinningen op, met name Lazio (1-0), en FC Volendam (0-2). Met name de thuiswedstrijd tegen Fortuna, waarin Feyenoord door een matige eerste helft puntenverlies leed, is door Slot gebruikt om zijn spelers scherp te houden. "Het woord 'Fortuna' is deze week een aantal keer gevallen, dus dat is wel iets wat je de spelers voorhoudt", aldus de trainer. "Ik heb ze gezegd dat het een beetje zonde is dat je maar 45 minuten gebruikt om een wedstrijd proberen te winnen." Van Persie als toekomstig Feyenoord-coach Als iemand weet wat winnen is, dan is het Robin van Persie wel. De ex-international loopt al enige tijd op Varkenoord rond als jeugdtrainer en sluit soms als assistent ook aan bij de training van het A-elftal. Hij gaf dinsdag in een YouTube-interview van BT Sport te kennen dat hij vanaf komend seizoen de UEFA Pro-opleiding wil gaan volgen, het hoogste trainersdiploma dat er bestaat. "Als kind groeide ik op met Feyenoord. Ik zou het geweldig vinden om ooit trainer van de club te worden", aldus Van Persie. Slot juicht de toekomstplannen van de oud-international toe. "Van Persie lijkt me een geweldige trainer voor Feyenoord, ook omdat het een ontzettend prettig persoon is. En ten tweede komt hij ontzettend gedreven is. Het zou voor Feyenoord geweldig zijn."