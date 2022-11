Zwaan uit bovenleiding gered, treinverkeer tussen Zwolle en Meppel hervat

Tussen Zwolle en Meppel hebben vanmiddag minder treinen gereden omdat er een zwaan vastzat in de bovenleiding. Inmiddels is de zwaan gered en is het treinverkeer hervat.

De zwaan is met een hoogwerker van de bovenleiding gehaald en opgevangen door de dierenambulance. Het is onduidelijk hoe de vogel eraan toe is. "Maar het ziet er niet goed uit", zegt een woordvoerder van ProRail.

Het dier zat vast met een vleugel, maar zou nog leven: