Vanavond op tv: Gevolgen midterms voor Biden • Energieperikelen

De midterm-verkiezingen in de VS zijn nog niet op de grote Republikeinse overwinning uitgelopen die door sommigen werd verwacht. Maar nog lang niet alle stemmen zijn geteld. Het is daarom onduidelijk hoe de uitslag de machtsverhoudingen in beide kamers van het Congres zal beïnvloeden. Voor de Democraten zou een verlies van de Senaat een mokerslag zijn; president Joe Biden zou er voor de rest van zijn ambtstermijn grotendeels politiek door worden verlamd. Vanavond het laatste nieuws uit de VS. Te gast is Amerikanist Koen Peters .

Energieperikelen

Het kabinet werkt aan een aanpassing van de tegemoetkoming in de energiekosten voor MKB-bedrijven die veel energie gebruiken. Maar die hulp komt voor veel bakkers te laat. Zij bakten inmiddels hun laatste brood.

Dan is er nog steeds grote onvrede over de volledige compensatie die energiebedrijven krijgen voor het verschil tussen hun prijs en het prijsplafond. En hoe kan het dat de gasprijs per leverancier zo kan verschillen? Morgen is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de hoge energieprijzen en de invoering van het prijsplafond. We blikken vanavond vooruit.