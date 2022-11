In de Engelse stad York is een man opgepakt omdat hij eieren had gegooid naar de Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla. Het koningspaar werd niet geraakt.

Op beelden is te zien hoe de eieren de koning rakelings passeren. De eiergooier, die in zijn eentje leek te protesteren, zou eerder geroepen hebben dat het Verenigd Koninkrijk "gebouwd is op het bloed van slaven".

Charles is in York vanwege de onthulling van een standbeeld van zijn moeder, de in september overleden koningin Elizabeth.