Vermiste Nederlanders in Bosnië en Herzegovina zijn terecht

Twee Nederlanders die vermist werden in Bosnië en Herzegovina, zijn gevonden door lokale reddingswerkers. Het tweetal was gisteren vertrokken naar een berg in de Dinarische Alpen. Toen er niets meer van ze werd vernomen, sloeg de Nederlandse ambassade alarm.

De lokale reddingsdienst ging met twee teams en speurhonden op pad om de wandelaars te zoeken.

Er is twaalf uur gezocht naar de Nederlanders. De twee waren na een nacht in de buitenlucht uitgeput en onderkoeld toen ze werden gevonden, meldt het Sarajevo Mountain reddingsteam op Facebook.