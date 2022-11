Lagere drempel voor compensatie bedrijven met hoge energierekening

Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor kleine en middelgrote bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening. Deze zogenoemde mkb-bedrijven krijgen een tegemoetkoming als ze ten minste 7 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Het was aanvankelijk de bedoeling om een drempel van 12,5 procent in te voeren.

In oktober presenteerde het kabinet het plan om bakkers, sauna's en andere energie-intensieve bedrijven te helpen in de energiecrisis. Minister Adriaansens zei erbij dat er nadrukkelijk was gekozen voor een "gerichte" compensatie voor bedrijven die in principe gezond zijn, maar vanwege hun productie - bijvoorbeeld brood of kasplanten - veel energie gebruiken.

Ontoereikend

Op de drempel van 12,5 procent kwam al snel kritiek. MKB-Nederland zei dat de regeling daarmee zijn doel voorbijschiet en dat er bijna geen bedrijven voor steun in aanmerking kwamen. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vond de steun ontoereikend en pleitte voor een lagere drempel.

Het kabinet komt nu aan deze wens tegemoet, blijkt uit een brief van Adriaansens aan de Tweede Kamer. Er is volgens haar vooraf niet goed nagedacht over die drempel. "We hebben het snel proberen te herstellen en hoop dat bedrijven snel kijken of ze de hulp nu wel krijgen. Dat geeft perspectief."

Voorjaar 2023

Het zal overigens nog wel even duren voor de regeling is ingevoerd. De Europese Commissie moet nog bekijken of de hulp niet onder ongeoorloofde staatssteun valt en dat kan wel duren tot het voorjaar van 2023.

In de tussentijd zullen mkb-bedrijven in acute problemen geholpen worden door een soepelere opstelling van de Belastingdienst. Ook banken zullen flexibeler omgaan met het verstrekken van voorschotten.