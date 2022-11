Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf voor geweld in filiaal Jumbo

Zangeres Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf voor openlijke geweldpleging in een Amsterdams filiaal van supermarktketen Jumbo. Het Openbaar Ministerie had tegen de zangeres 200 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf geëist.

Volgens de rechter was Grace de aanstichter van geweld dat zij en enkele bekenden tegen supermarktmedewerkers gebruikten, maar is ze ook onevenredig zwaar getroffen door wat er is gebeurd. Ze krijgt geen voorwaardelijke celstraf. Vier andere meerderjarige verdachten krijgen taakstraffen van 50 tot 200 uur.

De rechtbank in Amsterdam sprak in het vonnis over fors geweld. Supermarktmedewerkers "hadden geen schijn van kans en hebben pijn geleden", aldus de rechtbank. De zangeres is dus schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging, maar werd vrijgesproken van mishandeling.

Die vrijspraak volgde omdat de supermarktmedewerker geen letsel had opgelopen door een duw die zij hem gaf. Ze werd ook vrijgesproken van bedreiging, omdat dit volgens de rechtbank niet kan worden bewezen. De zangeres legt zich neer bij de straf en gaat niet in hoger beroep.

Ruzie om e-sigaret

De Amsterdamse werd in februari aangehouden nadat ze zich met een groep bekenden agressief had gedragen tegen supermarktpersoneel. Daarbij was ook de toen 15-jarige zoon van Grace betrokken. Bij de confrontatie werden meerdere medewerkers geschopt en geslagen. Bewakingsbeelden van het incident toonden aan dat drie supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen. Grace heeft een medewerker geduwd en ook een knietje gegeven. Zij haalde als eerste uit, aldus de rechter.

De zangeres was naar eigen zeggen verhaal gaan halen nadat haar zoon met een bebloed gezicht was thuisgekomen. Later bleek hij uit de supermarkt te zijn gezet, omdat hij binnen een e-sigaret zou hebben gerookt. Het supermarktpersoneel sprak hem daarop aan, waarna hij de winkel uit werd gezet. Op de zitting van 26 oktober erkende Grace al dat het verhaal van haar zoon "wel iets anders was dan wat hij vertelde".

Kinderrechter

De uitspraak tegen de inmiddels 16-jarige zoon en een 15-jarige vriend volgt morgen. Omdat beide jongens onder het jeugdrecht vallen, worden ze in een andere zitting berecht.

Tegen de zoon heeft justitie een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Zijn vriend kreeg een eis van 50 uur taakstraf te horen.