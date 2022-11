Ochtendshow NPO Radio 2 zwijgt WK dood na anti-homo-uitspraken ambassadeur

De ochtenduitzending van NPO Radio 2 gaat geen aandacht besteden aan het WK voetbal in Qatar, dat over zo'n anderhalve week van start gaat. Dat hebben presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte vanochtend besloten in de uitzending, naar aanleiding van uitspraken van WK-ambassadeur Khalid Salman. Die zei in een Duitse documentaire dat homoseksualiteit een vorm van hersenbeschadiging is.

In een gesprek op de radio over het interview noemde Roodbeen die uitspraak schandalig. "Het is geen verrassing, maar het stapelt zich op. Ik neig er steeds meer naar het hele WK links te laten liggen."

Bekijk hier het fragment: