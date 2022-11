18 jaar cel geëist voor moord op vrouw uit Oostburg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 jaar cel geëist tegen Sandra H., die verdacht wordt van de moord op een 29-jarige vrouw uit Oostburg.

Dat H. geen volledige openheid van zaken geeft, rekent het OM haar zwaar aan, schrijft Omroep Zeeland. De officier noemt het gebrek aan respect van H. voor het menselijk lichaam "weerzinwekkend". Volgens de officier zal geen enkele straf passend zijn voor de familie van het slachtoffer.

Spirituele winkel

H. had een spirituele winkel in dezelfde straat in Oostburg waar het slachtoffer een naaiatelier had. De twee raakten bevriend.

De 29-jarige vrouw verdween in december 2020. Er werd maandenlang tevergeefs naar haar gezocht. In februari 2021 werd Sandra H. aangehouden als verdachte. In haar auto werden sporen gevonden van een misdrijf. Gps-gegevens van de auto van H. leidden naar het water bij het dorp Retranchement. Daar werd het in stukken gesneden lichaam van het slachtoffer gevonden.

Volgens de officier van justitie voelde H. zich "bedrogen", omdat H.'s toenmalige echtgenoot en het slachtoffer verliefd op elkaar waren.

Volgens deskundigen heeft Sandra H. een persoonlijkheidsstoornis en is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Het gevaar op herhaling is volgens hen klein. Wel adviseren ze een jarenlange behandeling.

Schadevergoeding

Nabestaanden van het slachtoffer hebben schadevergoedingen geëist. Het OM wil dat alle bedragen toegekend worden die door haar ouders en broer zijn gevraagd. Ze eisen 50.000 euro schokschade. Bij de vader en moeder komen daar nog kosten bij voor bijvoorbeeld de uitvaart. De vader eist daarom ruim 68.000 euro, de moeder ruim 77.000 euro.