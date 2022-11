Massa-ontslag moederbedrijf Facebook en Instagram: meer dan 11.000 banen weg

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, schrapt meer dan 11.000 banen. Dat heeft topman Mark Zuckerberg bekendgemaakt. Het gaat om zo'n 13 procent van het personeelsbestand, nu nog bestaat uit ruim 87.000 medewerkers.

In hoeverre de ontslagronde ook het Nederlandse kantoor raakt is nog onduidelijk, een woordvoerder kan daar nog niks over zeggen.

De oprichter van Facebook spreekt van een van de moeilijkste veranderingen in de geschiedenis van het bedrijf. In een blogpost zegt hij verantwoordelijkheid te nemen voor het besluit. "Ik weet dat dit voor iedereen lastig is."

Het bedrijf staat al langer financieel onder druk. De beurskoers is het afgelopen jaar met meer dan 70 procent gedaald. Bij de meest recente kwartaalcijfers, eind vorige maand, noteerde het bedrijf de laagste kwartaalwinst in vijf jaar tijd.

Fout gezien

Zuckerberg zegt dat de wereld tijdens de coronapandemie ineens alles online ging doen. Hij noemt uitdrukkelijk de sterk gestegen vraag naar online bestellingen. "Velen voorspelden dat deze groei na de pandemie zou doorzetten. Ik dacht dat ook en verhoogde onze investeringen."

Maar nu zegt hij dat het anders is uitgepakt. Niet alleen zijn de online bestellingen teruggelopen, maar Zuckerberg wijst ook op de onzekere economische situatie, meer concurrentie en tegenvallers op het gebied van advertentie-inkomsten. "Ik heb dit fout gezien en neem daarvoor verantwoordelijkheid."

Het bedrijf gaat medewerkers vandaag mailen met informatie over wat deze ontslagronde voor hen betekent. Wie moet vertrekken krijgt een aantal maanden salaris mee en Meta betaalt het komende halfjaar de zorgverzekering.

Ontslagen medewerkers hebben per direct geen toegang meer tot de meeste interne systemen omdat deze gevoelige informatie bevatten. De e-mailadressen blijven vandaag nog wel actief zodat mensen afscheid kunnen nemen van elkaar.