Australische klimaatactivisten lijmen zich vast aan werk Andy Warhol

Klimaatactivisten hebben zich in een museum in de Australische hoofdstad Canberra vastgelijmd aan een beroemd kunstwerk van Andy Warhol. De daad volgt op een reeks soortgelijke acties over de hele wereld, waarbij activisten aandacht vragen voor de klimaatcrisis.

Terwijl een bewaker hulp inroept van collega's, roept een van de twee activisten: "We zitten in een klimaatnoodsituatie." De bewaker maakt vervolgens de ander het filmen onmogelijk.

Voordat de lijm kon drogen, werden de vrouwen het gebouw uit gezet. Het museum laat weten dat het niet achter dit soort acties staat.

'Losgeslagen kapitalisme'

In een verklaring van Stop Fossil Fuel Subsidies zegt activist Bonnie Cassen: "Andy Warhol verbeeldt met deze serie losgeslagen consumentisme. Wij hebben nu losgeslagen kapitalisme. Terwijl gezinnen moeten kiezen tussen medicijnen of eten voor hun kinderen, boeken fossielebrandstofbedrijven recordwinsten. Toch geeft onze regering 22.000 dollar per minuut uit aan deze industrie."

In musea over de hele wereld hebben klimaatactivisten de afgelopen weken soortgelijke acties uitgevoerd. Vorige maand gooiden twee jonge demonstranten soep tegen een schilderij van Van Gogh in de National Gallery in Londen. Daarna volgden beroemde werken in onder meer het Mauritshuis in Den Haag en in musea in Rome en Duitsland.