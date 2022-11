Fors minder treinen en vluchten door landelijke stakingsdag in België

De gevolgen zijn het grootst op de vliegvelden, in het openbaar vervoer en in de havens. In andere sectoren wordt ook actiegevoerd, maar dat gebeurt op kleinere schaal en de intensiteit verschilt sterk per regio.

Sinds gisteravond laat rijdt in België gemiddeld maar een kwart van de treinen, waarbij er in Wallonië meer hinder is dan in Vlaanderen. De internationale treinen rijden wel vrijwel allemaal volgens het boekje. Van de bussen rijdt de helft niet, al verschilt ook dat per regio. In Brussel is slechts één metrolijn in bedrijf.

Ook werknemers in de havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben het werk neergelegd. Zo worden er geen containers geladen en gelost, maar de gevolgen voor het scheepvaartverkeer zijn volgens het havenbedrijf beperkt, meldt de Gazet van Antwerpen.

In Gent hebben actievoerders een belangrijke toegang tot het havengebied geblokkeerd. De Volvo-fabriek op het terrein kan niet produceren omdat er te weinig van de in totaal 7000 medewerkers aanwezig zijn. Voor het personeel dat wel kwam opdagen, is ander werk geregeld.

Minder uitzendingen VRT

Bij de Vlaamse omroep VRT wordt ook actiegevoerd. De vakbonden hebben de toegangspoort geblokkeerd van het gebouw in Schaarbeek (Brussel) uit vrees voor tientallen ontslagen. De omroep wil besparen op de productie van de populaire soap Thuis, door die voortaan te laten uitvoeren door een extern bedrijf.

Vanwege de acties zijn er bij de VRT geen extra nieuwsuitzendingen over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Een aantal achtergrondprogramma's en radio-uitzendingen gaat eveneens niet 'op antenne', zoals dat in Vlaanderen wordt genoemd.

De Vlaamse minister van Financiën Diependaele (N-VA) is niet te spreken over de actiedag: