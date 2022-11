Mist Senegalese sterspeler Mané het WK? Volgens Bayern is dat nog niet zeker

Grote vrees in Senegal over sterspeler Sadio Mané. De komende tegenstander van het Nederlands elftal op het WK in Qatar kan mogelijk niet beschikken over de geblesseerde aanvaller.

De Franse sportkrant L'Equipe meldde vanochtend dat Mané het toernooi aan zich voorbij moet laten gaan. Volgens zijn club Bayern München is dat nog niet zeker.

"Mané heeft een blessure aan zijn rechter kuitbeen. Hij mist de wedstrijd tegen Schalke. De komende dagen volgen verdere onderzoeken, Bayern zal contact houden met de medische staf van de Senegalese bond", schrijft de Duitse club.

De aanvaller van Bayern kreeg dinsdagavond in het Bundesliga-duel met Werder Bremen (6-1) een tik tegen zijn kuitbeen en moest al na twintig minuten worden vervangen.

Bayern-assistent Dino Töppmöller meldde aanvankelijk na de wedstrijd dat de blessure van 92-voudig international Mané meeviel. Trainer Julian Nagelsmann zag wel dat de blessure van Mané zwaarder kon uitvallen. "Hij kreeg een tik op de bovenkant van z'n scheenbeen. En dat is een vervelende plek."