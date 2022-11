'Klap voor Oranje-tegenstander Senegal: sterspeler Mané mist WK'

Bayern-assistent Dino Töppmöller meldde aanvankelijk na de wedstrijd dat de blessure van 92-voudig international Mané meeviel. Trainer Julian Nagelsmann zag wel dat de blessure van Mané zwaarder kon uitvallen. "Hij kreeg een tik op de bovenkant van z'n scheenbeen. En dat is een vervelende plek."

De aanvaller van Bayern München kreeg dinsdagavond in het Bundesliga-duel met Werder Bremen (6-1) een tik tegen zijn scheenbeen en moest al na twintig minuten worden vervangen.

Een zware tegenvaller voor het voetbalteam van Senegal. De komende tegenstander van het Nederlands elftal op het WK in Qatar kan niet beschikken over de geblesseerde sterspeler Sadio Mané, zo meldt de Franse sportkrant L'Equipe.

Persconferentie Van Gaal live bij NOS

Komende vrijdag maakt Van Gaal zijn selectie bekend en geeft de bondscoach om 13.00 uur een persconferentie, waarin hij tekst en uitleg geeft. Deze persconferentie is live te volgen op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.